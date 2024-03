Aktien Schweiz gut behauptet - Ruhiges Geschäft vor Osterpause

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet haben die Aktienkurse in der Schweiz den Handel am Gründonnerstag beendet. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.730 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,52 (zuvor: 17,89) Millionen Aktien.

Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Handel. Vor der Osterpause wollten sich die Anleger nicht zu weit aus der Deckung wagen. Denn am Karfreitag wird in den USA der vielbeachtete PCE-Deflator veröffentlicht, ein bevorzugtes Preismass der US-Notenbank zur Gestaltung ihrer Geldpolitik . Da in der Schweiz am Karfreitag und am Ostermontag kein Börsenhandel stattfindet, können die hiesigen Anleger erst am Dienstag auf die Daten reagieren.

Gebremst wurde der SMI vom Kursverlust des Schwergewichts Nestle von 0,3 Prozent. Auf der anderen Seite gewannen die ebenfalls schwergewichteten Pharmawerte Novartis und Roche 0,8 und 1,3 Prozent.

Ein positiver Kommentar der Jefferies-Analysten stützte die Richemont-Aktie, die um 0,7 Prozent auf 137,50 Franken stieg. Jefferies hatte das Kursziel auf 155 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Die Analysten verwiesen unter anderem auf Marktanteilsgewinne im Geschäft mit Schmuck. Zudem habe Richemont die am stärksten überkapitalisierte Bilanz innerhalb des Sektors, so dass die Bewertung hier stärker unterstützt sei als bei anderen Branchenvertretern.

UBS verloren 1,8 Prozent nach Vorlage des endgültigen Geschäftsberichts für 2023. In dem Bericht hatte die Bank den Ansatz der übernommenen Credit Suisse angepasst, wodurch sich das Nettoergebnis auf 27,8 von 29 Milliarden Dollar verringerte.

Sika (+0,6%) wurden mit einem Dividendenabschlag von 3,30 Franken gehandelt; bereinigt um diesen wäre das Plus deutlicher ausgefallen.

