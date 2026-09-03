COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT Aktie 4760458 / US2043191079
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03.09.2026 17:55:42
Aktien Schweiz gut behauptet - Inflationsdaten bremsen
DOW JONES--Ein positiver Handelsstart an der Wall Street hat am Donnerstag auch dem schweizerischen Aktienmarkt etwas Rückenwind gegeben. Die US-Börsen profitierten vom Rückgang der Anleiherenditen. US-Notenbankgouverneur Christopher Waller hatte von ersten Hinweisen auf eine Disinflation gesprochen, worauf die Marktzinsen nachgaben. Etwas bremsend wirkten hingegen heimische Preisdaten. In der Schweiz zog die Inflation im August auf 0,8 von 0,4 Prozent im Juli an und erreichte das höchste Niveau seit 2024. Der Preisauftrieb übertraf die Prognose des Internationalen Währungsfonds, der für 2026 eine maximale Inflationsrate von 0,6 Prozent geschätzt hatte. In Reaktion auf die Daten zog der Schweizer Franken zum Dollar an, die US-Währung wiederum folgte den Treasury-Renditen nach unten.
Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 14.395 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 21,85 (zuvor: 22,74) Millionen Aktien.
Die Liste der Gewinner im SMI wurde angeführt von so unterschiedlichen Aktien wie Logitech, Partners Group, Givaudan und dem Schwergewicht Roche, die zwischen 1,9 und 3,3 Prozent gewannen. Givaudan wurden gestützt von einem positiven Analystenkommentar der Deutschen Bank, die das Kursziel erhöhte und die Kaufempfehlung bekräftigte.
Unter den übrigen Schwergewichten im SMI schlossen Novartis unverändert. Nestle gaben um 1 Prozent nach.
Richemont standen im Einklang mit dem europäischen Luxusgütersektor unter Druck und verbilligten sich um 3,1 Prozent. Anleger sorgten sich um den Geschäftsverlauf der Branche im aktuellen Quartal, hiess es aus dem Handel. Der Luxusgütersektor galt lange Zeit als immun gegen Konjunkturschwankungen, die Konsumenten scheinen aber nicht mehr bereit, die stark gestiegenen Preise mitzutragen. Swatch gaben um 0,5 Prozent nach.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)
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