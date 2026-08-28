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28.08.2026 17:54:40
Aktien Schweiz gut behauptet - Flughafen Zürich sehr schwach
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Freitag seinen europäischen Nachbarn hinterhergehinkt. An einem Tag, an dem europaweit zuletzt wieder verbesserte Konjunktursignale gespielt wurden, entpuppten sich die als wenig zyklisch geltenden Schwergewichte im SMI als Bremser. Roche fielen um 1,5 und Novartis um 0,7 Prozent. Die Nestle-Aktie gewann magere 0,1 Prozent.
Die mit viel Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Warsh beim Notenbanken-Symposium in Jackson Hole fiel unter dem Strich leicht falkenhaft aus, nährte also etwas Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung in den USA im September. An den Aktienmärkten sorgte das aber kaum für Impulse.
Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 14.400 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,24 (Donnerstag: 18,78) Millionen Aktien.
An der Spitze im SMI standen Richemont mit einem Plus von 1,8 Prozent vor UBS (+1,7%) und Givaudan (+1,5%). Die Konjunkturaktien Kühne + Nagel und ABB gewannen 1,3 bzw. 1,0 Prozent.
In der zweiten Reihe verbilligten sich Flughafen Zürich um 7,7 Prozent, weil der Flughafenbetreiber mit seiner Profitabilität und seinem Ausblick nicht überzeugen konnte. Negativ wirkte laut Marktteilnehmer auch, dass der neue Flughafen Noida im Grossraum Delhi wegen des Krieges im Iran nicht so schnell hochgefahren werden kann wie erhofft.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)
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