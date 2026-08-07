Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot

Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 18:24:41

Aktien Schweiz gut behauptet - Amrize brechen ein

Swisscom
625.94 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Unterstützung kam von unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Im Juli waren in den USA Stellen abgebaut worden, während Volkswirte einen Beschäftigungsaufbau vorhergesagt hatten. Das macht eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank zunächst unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite bremste die Ungewissheit im Nahostkonflikt. Iran und Oman verhandeln zwar über eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus, bislang jedoch offenbar noch ohne Ergebnis. Die für den Öltransport wichtige Wasserstrasse ist derzeit praktisch blockiert. Doch selbst wenn sie wieder für den Schiffsverkehr geöffnet würde, wäre der Nahostkonflikt als solcher noch nicht beendet, gaben Marktbeobachter zu bedenken.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 14.552 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,72 (zuvor: 18,9) Millionen Aktien.

Die Aktien von Amrize brachen um 8,8 Prozent ein. Der aus Holcim (-2,4%) hervorgegangene Zementhersteller hatte Zahlen mit Licht und Schatten veröffentlicht, wie die Analysten von Vontobel kommentierten. Die Umsatzprognose hob Amrize an, die Prognose des bereinigten EBITDA wurde jedoch gesenkt, was mit dem gestiegenen Ölpreis begründet wurde.

Im Versicherungssektor schlossen Swiss Life kaum verändert. Swiss Re und Zurich gewannen 1 und 0,7 Prozent. Sie zeigten sich damit unbeeindruckt von Zahlen der deutschen Wettbewerber Allianz und Munich Re, die nicht in allen Punkten überzeugt hatten.

Bei Swisscom wurden nach dem Kurssprung vom Donnerstag Gewinne mitgenommen. Die Titel gaben um 2,2 Prozent nach.

Unter den SMI-Schwergewichten verbuchten die Pharmawerte Novartis und Roche Gewinne von 0,6 und 0,7 Prozent. Nestle schlossen gut behauptet.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 12:25 ET (16:25 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten