Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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07.08.2026 18:24:41
Aktien Schweiz gut behauptet - Amrize brechen ein
DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Unterstützung kam von unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Im Juli waren in den USA Stellen abgebaut worden, während Volkswirte einen Beschäftigungsaufbau vorhergesagt hatten. Das macht eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank zunächst unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite bremste die Ungewissheit im Nahostkonflikt. Iran und Oman verhandeln zwar über eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus, bislang jedoch offenbar noch ohne Ergebnis. Die für den Öltransport wichtige Wasserstrasse ist derzeit praktisch blockiert. Doch selbst wenn sie wieder für den Schiffsverkehr geöffnet würde, wäre der Nahostkonflikt als solcher noch nicht beendet, gaben Marktbeobachter zu bedenken.
Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 14.552 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,72 (zuvor: 18,9) Millionen Aktien.
Die Aktien von Amrize brachen um 8,8 Prozent ein. Der aus Holcim (-2,4%) hervorgegangene Zementhersteller hatte Zahlen mit Licht und Schatten veröffentlicht, wie die Analysten von Vontobel kommentierten. Die Umsatzprognose hob Amrize an, die Prognose des bereinigten EBITDA wurde jedoch gesenkt, was mit dem gestiegenen Ölpreis begründet wurde.
Im Versicherungssektor schlossen Swiss Life kaum verändert. Swiss Re und Zurich gewannen 1 und 0,7 Prozent. Sie zeigten sich damit unbeeindruckt von Zahlen der deutschen Wettbewerber Allianz und Munich Re, die nicht in allen Punkten überzeugt hatten.
Bei Swisscom wurden nach dem Kurssprung vom Donnerstag Gewinne mitgenommen. Die Titel gaben um 2,2 Prozent nach.
Unter den SMI-Schwergewichten verbuchten die Pharmawerte Novartis und Roche Gewinne von 0,6 und 0,7 Prozent. Nestle schlossen gut behauptet.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 12:25 ET (16:25 GMT)
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