|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 17:53:41
Aktien Schweiz freundlich - Zyklische Aktien führen SMI an
DOW JONES--Gelungener Wochenstart am schweizerischen Aktienmarkt: Der Leitindex SMI gewann 1,0 Prozent auf 14.946 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,69 (Freitag: 33,04) Millionen Aktien.
Im europäischen Kontext hinkte der SMI damit eher etwas hinterher, weil übergeordnet Aktien von konjunkturzyklischen Unternehmen bevorzugt wurden, die im SMI etwas unterrepräsentiert sind. Hintergrund waren weiter stark sinkende Ölpreise angesichts von Hoffnungen auf Fortschritte bei den US-iranischen Verhandlungen über eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Ein anhaltender Ölpreisrückgang würde einerseits den Inflationsdruck dämpfen und gleichzeitig das Wachstum unterstützen dank niedrigerer Energie- und Transportkosten. Für Auftrieb sorgte aber auch die kräftige Erholung an der Wall Street, nachdem in der Vorwoche eine ausgeprägte Verkaufswelle bei KI-Aktien die Stimmung noch eingetrübt hatte.
An der Spitze im SMI rangierten Aktien zyklischer Unternehmen wie ABB (+2,4%) oder die Bauwerte Sika (+3,3%), Holcim (+1,9%) und Amrize (+1,0%). Amrize trotzten damit sogar einer Abstufung von Berenberg auf "Hold" von "Buy". Sehr fest zeigten sich mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 401,10 Franken auch die als defensiv geltenden Roche. Hier sorgte eine Kurszielerhöhung auf 440 von 400 Franken durch die Citi-Analysten für Auftrieb.
Andere defensive Schwergewichte wie Novartis (+0,3%) oder Nestle (+0,3%) bremsten dagegen. Weit hinten fanden sich Gesundheitswerte wie Alcon und Galderma mit jeweils kleinen Kursverlusten. SMI-Schlusslicht waren Swiss Re mit einem Abschlag von 1,1 Prozent. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf eine Abstufung der Aktie auf "Underperform" durch Oddo.
In der zweiten Reihe machten Cicor einen Satz um 10,1 Prozent, angetrieben von zwei Verteidigungs-Grossaufträgen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/uxd
(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
17:58
|Börse Zürich: SLI steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
16:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|Amrize Aktie News: Amrize verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Amrize (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.