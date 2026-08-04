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04.08.2026 17:53:40

Aktien Schweiz freundlich - Konjunkturzykliker gesucht

Zurich Insurance
593.40 CHF 0.62%
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DOW JONES--Starke US-Vorgaben haben dem schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag Auftrieb gegeben. An der Wall Street hatte neue Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg die Kurse nach oben getrieben. US-Finanzminister Scott Bessent hatte dem Fernsehsender CNBC gesagt, dass es "schon morgen" eine Einigung zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus geben könnte. Das drückte den Ölpreis, der schon am Montag kräftig gefallen war, weiter nach unten. In Verbindung mit schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten linderte dies Inflations- und Zinserhöhungsängste.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 14.463 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 21,98 (zuvor: 19,78) Millionen Aktien.

In der Schweiz waren Konjunkturzykliker gesucht. Sie profitierten von den sinkenden Ölpreisen. ABB, Holcim, Amrize, Sika und Geberit verbesserten sich um bis zu 2 Prozent.

Partners Group setzten den Anstieg des Vortags fort und gewannen weitere 3,3 Prozent. Die Aktie des Vermögensverwalters hat in diesem Jahr allerdings schon kräftig Federn gelassen und entsprechend Nachholbedarf.

Die Aktien der UBS rückten um 2 Prozent vor. Versicherer blieben hinter dem breiten Markt zurück. Swiss Life gewannen zwar 0,5 Prozent. Swiss Re und Zurich verloren jedoch 0,3 und 1 Prozent.

Unter den Nebenwerten gewannen Ams-Osram nach Vorlage von überzeugenden Geschäftszahlen 3,4 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 11:54 ET (15:54 GMT)

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Long 12.3 16.06.2028 157230690
Long 1180.8 18.09.2026 148888697
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.4496 18.06.2027 158828324
Short 1180.8 18.09.2026 152365274
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Long 7.1927 11.26 154811679
Long 11.9152 5.61 156945260
Long 22.2792 1.51 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 6 -43.82 114086076
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