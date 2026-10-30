|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.10.2026 17:43:40
Aktien Schweiz fester - Defensive Index-Schwergewichte gesucht
DOW JONES--Entgegen der schwachen Tendenz in Europa hat der schweizerische Aktienmarkt zum Wochenausklang mit einem leichten Plus geschlossen. Gestützt wurde das Sentiment dabei von den drei defensiven Index-Schwergewichten Roche, Nestle und Novartis, die um bis zu 2,3 Prozent zulegten. Vor allem kräftige Abgaben bei Technologiewerten setzten die europäischen Aktienmärkte unter Druck.
So brach die Intel-Aktie an der Wall Street um nach einem schwachen Ausblick um knapp 30 Prozent ein. Für das Amazon-Papier ging es ebenfalls nach unten. Bei Amazon verlangsamte sich das Wachstum der Werbeeinnahmen im dritten Quartal auf 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses Geschäft sei ein wesentlicher Gewinnbringer für Amazon, so die Analysten von Bernstein. Das Verfehlen der Erwartungen werfe Fragen auf, ob die KI das Verbraucherverhalten verändere. Die Geschäftszahlen der Technologie-Konzerne lösten neue Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms aus.
Der SMI verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 14.811 Punkte.
Unternehmensnachrichten waren zum Wochenausklang dünn gesät. Die Aktien von Julius Bär reduzierten sich um 1,0 Prozent. Das Unternehmen will am 2. November das zuvor angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im Gesamtwert von bis zu CHF 600 Millionen starten. Dieses Programm soll, vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen, innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, wie die Schweizer Bank mitteilte.
Die Sandoz-Aktie (-1,2%) gab einen Teil ihrer deutlichen Vortagesgewinne wieder ab und zeigte sich damit weiter volatil. Die Aktie des Generikaherstellers war unter Druck geraten, nachdem dieser seine Umsatzprognose leicht eingegrenzt hatte. Nach einem genaueren Blick auf die Zahlen hätten sich Anleger am Donnerstag dann aber wieder mehr auf das erhöhte Margenziel konzentriert, hiess es.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
30.10.26
|Börse Zürich: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SMI am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Zürich: SMI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Nestlé am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.