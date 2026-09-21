ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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21.09.2026 17:43:40
Aktien Schweiz fester - Ams-Osram mit Kurssprung
DOW JONES--Kräftig gesunkene Ölpreise und niedrigere Marktzinsen haben am Montag die Kauflaune der Anleger am schweizerischen Aktienmarkt befeuert. Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 13.957 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber.
Nachlassende Angst vor Versorgungsengpässen drückte am Ölmarkt den Preis für ein Barrel Brentöl um etwa 3,5 Prozent auf gut 100 Dollar je Barrel. Die Akteure am Ölmarkt setzten darauf, dass bald wieder Öl durch die saudi-arabische Ost-West-Pipeline fliessen werde, hiess es aus dem Handel. Ausserdem gebe es Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. Der Rückgang der Ölpreise linderte Inflationsängste und liess die Renditen am Anleihemarkt nachgeben.
Im Blick standen Galderma (+2%) und Sandoz (+1,6%) an ihrem ersten Handelstag als neue SMI-Mitglieder. Der Kurs des Absteigers Kühne + Nagel stieg um 4,2 Prozent. Der Logistikkonzern hatte eine Zusammenarbeit mit Amazon bekanntgegeben. Die Aktie des zweiten Absteigers Swisscom verbesserte sich um 1,3 Prozent.
Stärkster Wert im SMI waren Givaudan, die nachrichtenlos um 3,7 Prozent vorrückten. Die drei Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche gewannen 1,1, 0,9 und 2,2 Prozent.
Nach einer Gewinnwarnung von Villeroy & Boch sanken Geberit um 1,4 Prozent.
In der zweiten Reihe machten Ams-Osram einen Satz um fast 23 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte einen "Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren" vermeldet. Ausschlaggebend dafür seien eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung und ein wachsendes Partner-Ökosystem, hiess es in der Mitteilung des Unternehmens. Stützend wirkte ferner das allgemein positive Sentiment im KI-Sektor.
Die Ankündigung eines Stellenabbaus verhalf der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Sunrise zu einem Plus von 2,3 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 11:44 ET (15:44 GMT)
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