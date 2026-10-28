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28.10.2026 17:43:40

Aktien Schweiz etwas leichter - UBS nach Zahlen mit Abgaben

UBS
39.13 CHF 2.24%
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DOW JONES--Mit einem kleinen Minus hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte die Sitzung beendet. Dabei waren die Blicke vor allem auf die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Dies sorgte für Zurückhaltung. Es wird zwar damit gerechnet, dass die Fed kurz vor den Zwischenwahlen in den USA keine weitere Zinserhöhung bekannt geben wird, doch werden Anleger vor allem auf die Aussagen von Fed-Chairman Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad schauen - denn eine Zinserhöhung im Dezember wird mehrheitlich erwartet.

Im Technologiesektor stehen nach der Schlussglocke zudem die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet und von Microsoft auf der Agenda. Die Microsoft-Zahlen dürften der Wall Street die dringend benötigte Klarheit darüber verschaffen, inwieweit der Tech-Konzern seine massiven Investitionen in KI monetarisiere, hiess es.

Der SMI reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 14.581 Punkte.

Bei den Einzelwerten machte die Berichtssaison die Kurse. Die UBS-Aktie verlor 0,6 Prozent. Die Schweizer Bank hat im dritten Quartal "etwas enttäuschende" Zahlen vorgelegt, was die Chancen auf potenzielle Heraufstufungen einschränke, so die Analysten von Keefe, Bruyette and Woods. Die operativen Trends im globalen Wealth Management seien nicht überzeugend gewesen, da die Erträge trotz "gesunder" Nettoneugelder enttäuscht hätten. Auch der Ausblick sei "wenig inspirierend" gewesen, merkten die Analysten an. Die UBS prüft zudem wegen geplanter verschärfter Eigenkapitalvorschriften der Politik einen möglichen Umzug ihres Hauptsitzes ins Ausland oder eine Fusion.

Die Aktien von Sandoz büssten 2,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen vorsichtigeren Ausblick auf das Umsatzwachstum für 2026 gegeben hat. Als Gründe nannte der Generika-Hersteller die schwierigen Bedingungen in Deutschland sowie Lieferengpässe bei Biosimilars in europäischen und internationalen Märkten. Für das dritte Quartal meldete Sandoz einen Umsatz von 2,94 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein starkes Wachstum im Segment Biosimilars wurde dabei durch einen Rückgang im Generika-Geschäft ausgeglichen. Analysten hatten laut Vara-Konsens mit einem Quartalsumsatz von 3,01 Milliarden Dollar gerechnet.

Logitech verloren 10,8 Prozent, nachdem der Hardwarehersteller mitgeteilt hatte, dass steigende Logistik- und Materialkosten die Rentabilität im wichtigen Weihnachtsgeschäft beeinträchtigen würden. Der Konzern verzeichnete für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 2 Prozent zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahr. Dagegen lag die bereinigte Bruttomarge, ein wichtiges Mass für Preismacht und Rentabilität, bei 45,2 Prozent, was einem Anstieg von 140 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Aktien von Straumann fielen nach Zahlen für die ersten neun Monate um 1,1 Prozent. Für die Titel von Givaudan ging es 0,8 Prozent abwärts. Das organische Wachstum von Symrise von 5,3 Prozent im dritten Quartal hat laut Jefferies die Konsensschätzung um 30 Basispunkte geschlagen. Symrise lieferte aber einen nicht überzeugenden Ausblick auf das vierte Quartal.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 12:44 ET (16:44 GMT)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3462 20.12.2030 159690491
Long 12.4026 15.06.2029 159690476
Long 965 18.12.2026 151634907
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0741 17.09.2027 160910942
Short 11.506 17.12.2027 156564487
Short 965 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4902 11.98 156034690
Long 12.3226 6.59 156564133
Long 21.2222 3.12 156945241
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7018 10.94 160910644
Short 7.9583 8.68 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -38.93 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’183.53 19.73 S7BCRU
Short 15’492.63 13.90 SNBC4U
Short 16’085.86 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’721.90 29.10.2026 10:38:41
Long 13’988.38 19.86 SWBSHU
Long 13’671.17 13.97 S2BY4U
Long 13’066.28 8.89 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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