Aktien Schweiz etwas leichter - UBS-Minus lastet auf SMI

ZÜRICH (Dow Jones) Ein deutliches Kursminus der UBS-Aktie hat am Dienstag den Leitindex SMI der Schweizer Börse in Schach gehalten. Das UBS-Papier verbilligte sich um 4,4 Prozent auf 24,56 Franken, nachdem Aufwendungen für die Integration der Credit Suisse und Verluste aus der Beteiligung am Börsenbetreiber Six der Bank im vierten Quartal einen Verlust beschert hatten. Dass für das Gesamtjahr ein Rekordgewinn anfiel, war einem massiven Buchgewinn aus der Notübernahme der Credit Suisse zu verdanken. Eine erhöhte Dividende und die Absicht, weitere Aktien zurückzukaufen, stützten den Kurs nicht.

Laut den Analysten von Barclays kamen die Vorteile der Credit-Suisse-Integration noch nicht voll zum Tragen. Die Analysten von Citi reagierten mit einer Kurszielsenkung auf 28 von 30 Franken auf die Neuigkeiten der UBS. Der bereinigte Gewinn habe den Konsens um rund 10 Prozent verfehlt.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 11.245 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schlossen nur Kühne + Nagel. Umgesetzt wurden 28,15 (Montag: 17,92) Millionen Aktien.

Gebremst wurde der SMI daneben vom Schwergewicht Nestle, das sich um 0,7 Prozent verbilligte.

Kursmässig erneut wenig auffällig zeigten sich Novartis. Sie gaben um 0,3 Prozent nach. Bereits am Vortag hatte der Kurs sich von einem Reuters-Bericht kaum beeindruckt gezeigt, dass Novartis vor der Übernahme des deutschen Biotechnologieunternehmens Morphosys stehen soll. Am späten Montag wurde dann offiziell bekannt, dass Novartis Morphosys für rund 2,7 Milliarden Euro übernehmen will.

Tagessieger waren Swiss Re, die nachrichtenlos um 2,1 Prozent zulegten. Für die Aktie des Augenheilkundeunternehmens Alcon ging es um 1,6 Prozent nach oben.

In der zweiten Reihe wurden Flughafen Zürich von einer Erhöhung auf "Buy" von "Neutral" durch die Bank of America um 2,6 Prozent nach oben gezogen.

