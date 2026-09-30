Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 17:43:40
Aktien Schweiz etwas leichter - Inflationsdaten aus Europa belasten
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat auch zur Wochenmitte den Handel mit Abgaben beendet. Zur Begründung wurde auf die deutlich gestiegenen Inflationsdaten aus Europa verwiesen. Die Inflation stieg in Frankreich mit einer Jahresrate von 3,4 Prozent nach 2,6 Prozent im August. Volkswirte hatten mit einem derartigen Preissprung nicht gerechnet und lediglich ein Plus von 3,1 Prozent erwartet. In Italien ging es sogar um 4,1 Prozent nach oben, nach 3,2 Prozent im August. In Deutschland hat sich der Inflationsdruck im September wie erwartet verstärkt. Die Daten für die Eurozone werden erst am Freitag vorgelegt.
Dagegen sind die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten in den USA unter der Prognose ausgefallen, was die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank noch im Oktober weiter reduzierte. Bereits zuvor hatten die Märkte ihre Erwartungen an weitere Zinsanhebungen gesenkt, nach Aussagen des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams, wonach sich die US-Notenbank mit ihrer nächsten Zinserhöhung noch etwas Zeit lassen kann. Die Schätzung für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA wurde im zweiten Quartal auf 2,2 Prozent nach oben genommen. Dies deutet auf eine weiterhin robuste Konjunktur trotz des Inflationsdrucks infolge des Iran-Krieges hin. Dies unterstrich der Einkaufsmanager-Index (PMI) Chicago, der deutlich auf 58,8 Punkte nach 47,1 im Vormonat zulegte.
Der SMI reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 13.830 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber.
Unternehmensnachrichten waren zur Wochenmitte Mangelware. Die defensiven Index-Schwergewichte verzeichneten leichte Abgaben. Die Nestle-Aktie verlor 0,3 Prozent, die Papiere von Novartis und Roche fielen um 0,8 bzw. 0,1 Prozent.
Die Aktien von Lindt & Sprüngli erholten sich nur moderat von dem Kursabsturz um 8,4 Prozent am Vortag. Hier ging es um 0,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal die Prognose gesenkt. Der Schokoladenhersteller teilte am Dienstag mit, dass er für das Gesamtjahr nun ein organisches Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent erwartet, während zuvor mit einem Plus von 4 bis 6 Prozent gerechnet worden war. Barry Callebaut erholten sich um 0,6 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2026 11:44 ET (15:44 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
30.09.26
|Schwacher Handel: SLI am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Barry Callebaut am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.