DOW JONES--Entgegen den erneuten deutlichen Verlusten an den europäischen Aktienmärkten hat der schweizerische Aktienmarkt nur mit einem moderaten Minus geschlossen. Der SMI fiel um 0,5 Prozent auf 14.665 Punkte und schloss damit auf Tagestief. Von den US-Konjunkturdaten ging dagegen kein Impuls aus. Der Kerninflationsdruck in den USA hat im Oktober etwas deutlicher als erwartet zugenommen, wobei auch die persönlichen Einkommen unerwartet stark zulegten. Dagegen ist die US-Wirtschaft im dritten Quartal 2026 stärker gewachsen als zunächst berichtet.

Das Umfeld bleibt weiter schwierig, im Handel rechnet man mit anhaltend hoher Volatilität, insbesondere im Technologiesektor. Die Anthropic-Aktie, die am Vortag unter den Ausgabepreis gefallen war, baute ihre Verluste weiter aus. "Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme", so CMC zur jüngsten Entwicklung nach der Rückholaktion von Jensen Huang als Nvidia-CEO. Die Inflations- und Zinssorgen seien ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren Investitionen in KI.

Bei den Einzelwerten stiegen AMS-Osram um 6,8 Prozent. Grund war die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Samsung Display. Daneben werden sich die Südkoreaner mit knapp 10 Prozent an AMS-Osram beteiligen. Beide Unternehmen wollen gemeinsam eine neuartige microLED-Technologie der nächsten Generation mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen entwickeln und kommerzialisieren. Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz soll mittel- bis langfristig ein jährliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich bestehen.

Givaudan verloren 2,3 Prozent. Die Europäische Union hat Bussgelder gegen mehrere Duftstoff-Hersteller wegen Kartellbildung verhängt. Wie die EU-Kommission mitteilte, wurden DSM Firmenich, Givaudan und International Flavors & Fragrances Bussgelder in Höhe von zusammen 471,9 Millionen Euro auferlegt. Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA bestrafte die Konzerne mit 85 Millionen Pfund. Die höchste Strafe entfiel mit rund 252,4 Millionen Euro auf Givaudan. Die Kommission erklärte, die Bussgelder seien reduziert worden, da die Unternehmen während der Untersuchung mit den Beamten zusammengearbeitet und ihre Beteiligung an dem Kartell eingeräumt hätten. In Grossbritannien muss der Schweizer Konzern 39,96 Millionen Pfund zahlen.

Wie Givaudan mitteilte, ergeben sich aus den regulatorischen Vergleichen Zahlungsverpflichtungen von 278 Millionen Franken, aus dem Vergleich mit zivilrechtlichen Klägern weitere 47 Millionen Franken. Ausserdem seien Rückstellungen für voraussichtliche künftige Verpflichtungen von 50 Millionen Franken gebildet worden. Die Rückstellungen belaufen sich insgesamt auf 375 Millionen Franken. Zudem hat Maurizio Volpi, im Vorstand für Fragrance & Beauty zuständig, im Anbetracht der Feststellungen der Wettbewerbsbehörden den Verwaltungsrat über seinen Entschluss informiert, seine Funktion bis Ende dieses Jahres niederzulegen.

Die Swatch-Aktie profitierte von einem positiven Analysten-Kommentar und schloss 3,0 Prozent höher bei 197,40 Franken. Die UBS hat die Einstufung auf "Neutral" von "Sell" erhöht und das Kursziel auf 204 Franken von 90 Franken angehoben. Swatch könne von einer steigenden Nachfrage nach Luxusuhren profitieren, so die Analysten. "Wir erwarten, dass dies das schwächere Umfeld in China mehr als ausgleichen wird, während sich die Wechselkurse erstmals seit fünf Jahren zu einem Rückenwind entwickeln", so die Analysten weiter. Die Aktien von Addex Therapeutics stiegen nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal um 3,1 Prozent.

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November 25, 2026 11:46 ET (16:46 GMT)