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25.09.2026 17:41:40

Aktien Schweiz etwas fester - UBS deutlich erholt

Swiss Re
142.26 CHF 0.32%
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DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es am Freitag etwas nach oben gegangen. Unterstützung kam vom Ölpreis, der leicht nachgegeben hatte nach Medienberichten über neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten. Danach soll der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi erklärt haben, dass sein Land dem Weissen Haus einen neuen Plan zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus innerhalb einer Woche vorgelegt habe. Der Vorschlag orientiere sich an dem "Memorandum of Understanding", dass der Iran und die USA im Juni beschlossen hatten. Am Anleihemarkt zogen die Renditen dessen ungeachtet aber weiter an, was die Kauflust der Anleger im Zaum hielt.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.946 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,56 (zuvor: 24,74) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten erholten sich die Aktien der UBS um 3,5 Prozent. Die Titel waren an den Tagen zuvor von der Abstimmung des Ständerats für strengere Eigenkapitalvorschriften belastet worden. Nun verwiesen Marktteilnehmer auf einen Bericht von Semafor Business, wonach die UBS sich den schweizerischen Regularien durch einen Zusammenschluss mit der US-Bank Morgan Stanley entziehen könnte. Morgan Stanley sei schon lange an der UBS und ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft interessiert, so Semafor. Die Nachrichten- und Medienplattform verwies darauf, dass UBS-Verwaltungsratschef Colm Kelleher früher für die US-Bank gearbeitet hat.

Auch andere der am Vortag abverkauften Aktien des Finanzsektors machten Boden gut. So rückten Partners Group um 1,7 Prozent vor. Unter den Versicherern erholten sich Swiss Life und Zurich um 1,4 und 0,4 Prozent. Swiss Re (-0,3%) blieben zurück.

Unter den Indexschwergewichten gaben Nestle um 1 Prozent nach. Novartis gewannen 0,7 Prozent. Roche büssten dagegen 0,9 Prozent ein.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

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Long 7.4094 20.12.2030 159690493
Long 12.4695 21.12.2029 159690486
Long 340.8333 20.11.2026 157924911
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1141 19.03.2027 159436232
Short 511.25 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4364 11.14 156564132
Long 11.6857 6.19 157230115
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9322 11.55 157436898
Short 9.9756 7.24 160676941
Short 17.7826 2.90 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -19.68 57946586
Long 10 -13.26 147182344
Long 12 -11.65 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.87 SWBZHU
Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
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Nestlé am 25.09.2026

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