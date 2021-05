Aktien Schweiz etwas fester - SMI setzt Rekordjagd fort

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat seine Rekordjagd am Mittwoch fortgesetzt, wenn auch in etwas langsamerem Tempo. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.349 Punkte. Bei 11.382 Punkten markierte der Index im Verlauf ein neues Allzeithoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,21 (zuvor: 40,95) Millionen Aktien.

Der SMI profitiere von seinen defensiven Schwergewichten, kommentierte ein Händler das Geschehen. Diese seien zuletzt wiederentdeckt worden und würden in den Portfolios wieder höher gewichtet. Das betreffe unter anderem Nestle, Roche und Novartis.

Nestle gewannen 0,1 Prozent und rückten im Verlauf dicht an ihr Rekordhoch aus dem September 2019 heran. Die Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche schlossen 0,7 und 0,3 Prozent höher.

Derweil profitierten Richemont (+3,0 Prozent) erneut von den schon am Freitag veröffentlichten guten Geschäftszahlen. Swatch verbesserten sich um 1,9 Prozent. Aktien von Luxusgüterherstellern zogen nach Angaben aus dem Handel in Erwartung einer Erholung des Flugverkehrs allgemein an. "Nachdem der Renditeanstieg zu Ende scheint, ist defensives Wachstum wieder in", meinte dazu ein Marktteilnehmer.

Der Renditerückgang am US-Anleihemarkt vom Vortag belastete derweil Aktien des Finanzsektors. Die Kurse der Banken CS Group und UBS fielen um 0,5 und 1,3 Prozent. Versicherer hielten sich etwas besser: Swiss Life verloren 0,3 Prozent und Swiss Re 0,1 Prozent, während Zurich 0,1 Prozent zulegten.

May 26, 2021 11:41 ET (15:41 GMT)