Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’196 0.5%  DAX 24’392 1.7%  Euro 0.9158 -0.1%  EStoxx50 5’866 1.8%  Gold 4’571 1.1%  Bitcoin 63’775 1.9%  Dollar 0.7821 -0.2%  Öl 110.3 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Starke Volatilität bei NEL-Aktie: Gewinnmitnahmen treffen auf Hoffnung durch technologischen Durchbruch
Wall-Street-Favoriten: Diese Dividenden-Stars empfehlen Analysten für 2026
Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Coinbase-Aktie sinkt: Anleger honorieren Stellenabbau und KI-Fokus
Suche...

Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.05.2026 17:41:41

Aktien Schweiz etwas fester - Nestle und Novartis bremsen

Roche
318.38 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die schweizerische Aktienmarkt ist am Dienstag den europäischen Pendants hinterhergehinkt. Vor allem Abschläge der Schwergewichte bremsten die eidgenössische Börse aus. Die Risikoneigung habe trotz des Säbelrasselns im Nahen Osten zugenommen, weshalb defensive Werte weniger gefragt gewesen seien, hiess es mit Blick auf die Verluste bei Nestle (-0,8%) und Novartis (-0,3%). Roche hielten sich dagegen mit 0,6 Prozent im Plus. Händler verwiesen auf den Umstand, dass trotz der jüngsten militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten die ganz grosse Eskalation ausgeblieben sei.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 13.052 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,96 (zuvor: 20,34) Millionen Aktien. Gesucht waren Amrize mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent. Der spezialisierte Baustoffhersteller wird am Mittwoch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm starten. Das Programm wurde für einen Gesamtbetrag von 1 Milliarde Dollar bis zum 5. Mai 2027 genehmigt, wobei die zurückgekauften Aktien zum Zwecke der Einziehung erworben werden. Auch andere zyklische Titel wie ABB (+2,8%) verbuchten Aufschläge.

Ausserhalb des Leitindex kletterten Sandoz um 4,9 Prozent gestützt durch positive Analystenkommentare. Barclays hatte die Aktie auf "Overweight" hochgestuft - Jefferies bei bestätigter Kaufempfehlung das Kursziel angehoben. Geberit gaben nach Vorlage von Erstquartalszahlen 0,4 Prozent ab. Der Sanitärtechnikhersteller hatte laut Vontobel-Analyst Mark Diethelm in einem schwierigen Umfeld ein robustes organisches Wachstum bei widerstandsfähiger Profitabilität erzielt. Das Unternehmen rechnet jedoch mit einem anhaltenden Rückgang der Nachfrage in China.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterleseen!

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten