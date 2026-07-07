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07.07.2026 17:37:39

Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Index-Schwergewichte stützen

Roche
338.08 CHF 2.11%
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DOW JONES--Gestützt von den Kursgewinnen bei den defensiven Index-Schwergewichten hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag mit einem Plus geschlossen. Damit konnte sich der SMI dem negativen Trend an den anderen europäischen Börsen entziehen, wo vor allem schwache Technologiewerte für teils kräftige Abgaben sorgten. Marktteilnehmer verwiesen auf die Ergebnisse von Samsung Electronics. Der südkoreanische Konzern hat zwar vorläufige Quartalsergebnisse auf Rekordniveau vorgelegt. Das reichte jedoch nicht aus, um die Nervosität der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage zu beruhigen, hiess es.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 14.360 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,94 (zuvor: 22,51) Millionen Aktien.

Die Blicke waren auch auf die Entwicklungen im Nahen Osten gerichtet. Händler verwiesen auf iranische Angriffe auf Handelsschiffe in der Nähe der Strasse von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Bemühungen. Dennoch sagten Analysten, dass das Aufwärtspotenzial für die Ölpreise begrenzt bleibt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 2,7 Prozent auf 73,96 Dollar.

Gestützt wurde das Sentiment von den Kursgewinnen bei Novartis (+1,4%), Nestle (+1,7%) und Roche (+2,3%). Logitech konnten sich der negativen Tendenz im Technologie-Sektor weitgehend entziehen und verloren lediglich 0,3 Prozent. Dagegen waren Unternehmensnachrichten dünn gesät. Die Titel von Cembra Money Bank verloren 1,4 Prozent. Das Unternehmen vereinfacht ab dem 1. August seine Führungsstruktur.

Sika verloren 0,8 Prozent. Sika wird nach Einschätzung der Citi-Analysten massgeblich auf Akquisitionen sowie auf eine allmähliche Erholung der Baumärkte in Nord- und Südamerika und China angewiesen sein, um seine Wachstumsprognose für den Umsatz für das Gesamtjahr zu erreichen. Es wird erwartet, dass der Chemie- und Baustoffkonzern trotz des anhaltenden Gegenwinds von der Währungsseite robuste Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen wird, wobei Preisdisziplin und Kosteneinsparungen die Profitabilität stützen dürften.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 11:38 ET (15:38 GMT)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3147 18.12.2026 127865038
Long 12.1214 15.12.2028 151874139
Long 169.7 18.09.2026 150612627
Typ Hebel Verfall Valor
Short 848.5 18.09.2026 149108898
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1197 12.59 154810730
Long 11.7674 6.98 156216374
Long 26.4766 2.21 158245095
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8427 13.04 152125364
Short 12.4779 6.52 153811997
Short 22.8986 2.81 154020945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -36.67 129024514
Long 10 -11.81 123630198
Long 12 -10.17 130135632
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’313.43 13.49 SDBWJU
Short 15’882.90 8.77 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’360.45 07.07.2026 17:30:11
Long 13’821.61 19.86 SEBN5U
Long 13’514.44 13.95 SABIUU
Long 12’937.08 8.94 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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