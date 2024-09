Aktien Schweiz Eröffnung: Zurückhaltung vor US-Inflation und EZB

Zürich (awp) - An der Schweizer Börse herrscht am Dienstag eine gewisse Zurückhaltung. Trotz positiver US-Vorgaben nach dem Wochenstart sei die Nervosität an den Märkten immer noch zu spüren, heisst es von Händlern. Zumal im Lauf der Woche einige Ereignisse auf der Agenda stehen. Bereits am morgigen Mittwoch kommen aus den USA die Inflationsdaten für August, von denen sich Anleger weitere Hinweise auf die Höhe der Zinssenkung der US-Notenbank Mitte September erhoffen.

Zuvor sind allerdings noch die Nachteulen gefragt, denn um 3 Uhr unserer Zeit liefern sich US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ehemaligen Präsidenten Donald Trump das erste TV-Duell. Am Donnerstag steht dann die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank auf dem Programm. Allgemein wird hier ebenfalls mit einer Zinssenkung gerechnet.

Der Schweizer Leitindex SMI steht gegen 9.15 Uhr mit 0,04 Prozent auf 11'975,36 Punkten minimal im Minus. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, zeigt sich indes mit 0,04 Prozent im Plus auf 1944,48 Punkte und der breiter gefasste SPI verliert um 0,05 Prozent auf 15'922,52 Zähler. Im SLI legen 16 Titel zu, 14 geben nach.

Ohne Neuigkeiten stehen Lonza (+2,0%) an der Spitze, hingegen fallen Sonova (-3,7%) am Indexende deutlich.

Die Titel von Alcon (+0,4%) halten sich dank einer positiven Studie im grünen Bereich. Die Royal Bank of Canada erhöht das Rating für Alcon auf "Outperform" und setzt das Kursziel auf 100 Franken rauf.

Die Kehrseite zeigt sich derweil bei Kühne+Nagel (-0,7%), die von JPMorgan mit "Underweight" wieder in die Bewertung aufgenommen wurden. Die Luxusgüteraktien Swatch (-0,3%) und Richemont (-0,1%) werden derweil von den Barclays-Experten unterschiedlich bewertet.

dm/rw