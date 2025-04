Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - SMI auf Kosolidierungskurs

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Geschäft wenig verändert. Nach der Aufholjagd der vergangenen zwei Wochen sei der Markt auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt, heisst es von Händlern. Zudem signalisierten die US-Akten-Futures eine nachgebende Tendenz zur heutigen Eröffnung. Zwar habe sich die Stimmung etwas aufgehellt, nachdem es doch gewisse Zeichen einer Aufweichung der harten Positionen der USA und Chinas im Zollstreit gebe. "Aber das kann sich bekanntlich ja rasch wieder ändern", sagt ein Händler.

Die Nachrichtenlage ist am Berichtstag allerdings dünn. In Zürich ist am Montag der lokale Feiertag "Sechseläuten" und am Donnerstag bleiben die Börsen in Teilen Europas wegen des 1. Mai Feiertags geschlossen. Am Dienstag und Mittwoch werde der Markt dann von Impulsen überflutet, heisst es weiter. Dann werden zahlreiche Quartalsberichte veröffentlicht. Auf dem Programm stehen unter anderem die Ergebnisse der Bluechip-Unternehmen Novartis, Logitech, UBS, Schindler, Straumann und Sandoz. Zudem werden auch aus den USA zahlreiche Quartalsberichte erwartet und es stehen dort mit dem PCE-Index und den Arbeitsmarktzahlen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda.

Der Leitindex SMI notiert um 9.20 Uhr um 0,06 Prozent leichter auf 11'935,36 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ist mit 1934,60 Zählern unverändert. Der breite SPI tritt mit 16'212,58 Punkten (+0,01%) ebenfalls an Ort.

Zu den Gewinnern zählen zyklische Werte wie Adecco (+1,2%), Geberit (+0,8%) und Sika (+0,7%). Aber auch der Wachstumstitel VAT (+0,9%) und die Finanzwerte Partners Group und UBS (je +0,4%) werden etwas höher gehandelt.

Bei den Verlierern stehen Swiss Re (-1,7% auf 142,40 Fr.) an der Spitze. HSBC hat das Kursziel für Swiss Re auf 140 von 147 Franken gesenkt und die Einstufung "Hold" bestätigt.

Schwächer sind zudem Holcim (-0,4% auf 91,58 Fr.). Morgan Stanley hat das Rating für den Baustoffkonzern auf 93 von 97 Franken reduziert. Die Einstufung lautet weiterhin "Equal Weight".

Bei den Schwergewichten sind Roche GS (-0,2% auf 261,30 Fr.) schwächer. Dies dürfte an mehreren Analystenkommentaren liegen. So hat HSBC die Empfehlung für den "Bon" auf "Hold" gesenkt. Auch die Deutsche Bank hat ihre Einstellung zum Pharmariesen geändert. Neu beträgt das Kursziel noch 250 nach 265 Franken zuvor. Das Rating lautet "Sell". Etwas besser halten sich Novartis (-0,1%) und Nestlé (+0,1%).

Im SMIM fallen Belimo (+1,7%). Kepler Cheuvreux hat nach den jüngst veröffentlichten und unerwartet guten Zahlen das Rating für Belimo auf "Buy" von "Hold" erhöht.

pre/ra