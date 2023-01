Aktien Schweiz Eröffnung: Wenig verändert - Anleger vor US-CPI vorsichtig

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse notiert am Mittwoch im frühen Handel knapp gehalten. Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv, aber vor den am Donnerstag mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Denn die Zahlen gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank.

Am Vortag hatten die Hoffnungen auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik durch Äusserungen zweier Vertreter des Fed einen Dämpfer erhalten. Am Nachmittag konnte Fed-Chef Jerome Powell die Märkte dann etwas beruhigen. Powell habe auf einer Notenbankerkonferenz in Schweden keine weiteren falkenhaften Worte von sich gegeben und damit auch kein weiteres Öl ins Feuer gegossen, sagt ein Händler.

Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,13 Prozent tiefer bei 11'147,48 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,15 Prozent auf 1723,71 und der breit gefasste SPI 0,03 Prozent auf 14'304,52 Zähler. Sämtliche 30 SLI-Werte geben nach. Zwölf Gewinnern stehen im SLI 18 Verlierer gegenüber.

Unter Druck stehen Sika (-4,2%). Der Bauchemiekonzern hat 2022 den Umsatz zwar um 13 Prozent auf einen Rekordwert von über 10 Milliarden Franken gesteigert. Beim noch nicht kommunizierten Betriebsgewinn rechnet Sika ebenfalls mit einem neuen Bestwert. Damit hat Sika die Erwartungen allerdings trotzdem nur knapp erfüllt.

Auf der anderen Seite gewinnen AMS Osram 6,0 Prozent. Der Sensorenhersteller könnte als Zulieferer davon profitieren, wenn der Grosskunde Apple gemäss Medienspekulationen ab 2024 wirklich eigene Displays für mobile Geräte herstellen will. Denn bei den von Apple wohl geplanten MicroLED-Displays nannten Branchenexperten in den vergangenen Monaten AMS Osram als potenziellen Zulieferer.

Gesucht sind zudem Swisscom (+2,5%). Sie erhalten gleich von zwei Analystenkommentaren Auftrieb. SocGen und UBS haben den Titel des Telekomplatzhirschs auf "Buy" von "Neutral" bzw. "Hold" hochgestuft.

Die Aktien der Credit Suisse gewinnen indes 0,7 Prozent auf 3,079 Franken. Damit perlen Kurszielsenkungen und negative Analystenkommentare ab. Auch die Mitteilung, dass der vormalige Grossaktionär Harris die Beteiligung unter 3 Prozent gesenkt hat, zeigt zunächst keine negative Wirkung. UBS steigen 0,4 Prozent.

pre/ys