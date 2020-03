Aktien Schweiz Eröffnung: Tiefrot zu Wochenschluss

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert zu Wochenschluss sehr schwach. Der hiesige Aktienmarkt folgt den amerikanischen Börsen, die am Donnerstag abgestürzt waren. Die jüngste Achterbahnfahrt mit heftigen Ausschlägen nach beiden Seiten geht damit weiter, allerdings mit klar nach unten weisender Richtung.

Das alles dominierende Thema bleibt die nicht nachlassende Coronavirus-Krise. Die Epidemie breitet sich weiter aus, ausserhalb Chinas mittlerweile schneller als in China selbst. Gleichzeitig berichten immer mehr Unternehmen von Einbussen. Die mittlerweile getroffenen Massnahmen zur Eindämmung der Folgen wie Zinssenkungen und Ausgabenprogramme kommen gegen diese Meldungslage nicht an. Es sehe so aus, als agierten Händler umso nervöser, je mehr Geld zur Bekämpfung der Krise bereitgestellt werde, sagte ein Marktstratege.

Der SMI sinkt bis 09.13 Uhr um 2,06 Prozent auf 9'935,09 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte einschliesst, verliert 2,05 Prozent auf 1'504,91 und der breite SPI 2,00 Prozent auf 11'740,59 Zähler.

Die Flucht in sichere Häfen wie Gold und Schweizer Franken hält derweil unvermindert an. Der US-Dollar kostet so wenig wie seit bald zwei Jahren nicht mehr.

Bankaktien werden erneut zur Kasse gebeten: Credit Suisse verlieren 2,3 Prozent und UBS 2,5 Prozent. Als Grund gelten die seit der Zinssenkung in den USA weiter sinkenden Renditen. Tiefe Renditen bedeuten auch tiefere Einnahmen für die Finanzinstitute. Beide Werte notierten wieder im einstelligen Frankenbereich.

Nicht viel besser halten sich die Versicherer Swiss Life (-1,7%) und Swiss Re (-1,9%).

Dass der Ausverkauf auf der ganzen Breite erfolgt, lässt sich auch an den Abgaben der Schwergewichte ablesen. Nestlé büssen 1,4, Novartis 2,0 und Roche 2,7 Prozent ein. Etwas freundlicher tendieren die ebenfalls als defensiv geltenden Swisscom (-1,2%), Givaudan (-1,2%) und Lonza (-1,0%).

Swatch stürzen um weitere 2,0 Prozent ab. Der Uhrenproduzent steht seit längerer Zeit unter Druck und führt die Verliererliste im SMI an. Mittlerweile bewegen sich die Notierungen bereits wieder auf dem Niveau des Jahres 2009. Händler berichten von stetig steigenden Shortpositionen.

Im breiten Markt halten sich SFS nach Zahlen mit einem Abschlag von 1,1 Prozent vergleichsweise gut. Calida ziehen ebenfalls nach Zahlen gar um 0,9 Prozent an. Landis + Gyr (-2,6%) hat eher überraschend einen Wechsel an der Konzernspitze gemeldet.

"Fluggeschäft-Aktien" liegen weiter im Angebot: Dufry sinken um 4,4 und Flughafen Zürich um 3,1 Prozent.

ra/tt