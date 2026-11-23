Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit kaum veränderten Kursen in die neue Woche gestartet. Nach der Talfahrt der Woche im Zuge der grossen Korrektur des Tech-Sektors kommt es damit zu einem Stabilisierungsversuch, gebremst allerdings durch die Schwergewichte. Der Leitindex SMI hat in der Vorwoche von seinem neuen Allzeithoch zu Wochenbeginn bis am Freitagabend immerhin stolze 700 Punkte oder 3,5 Prozent über die gesamte Woche eingebüsst. Wobei dies im Vergleich zu anderen Märkten dank seiner defensiven Ausrichtung noch ein relativ moderater Abstieg war. Der Nasdaq Composite etwa sackte allein am Freitag um über 5 Prozent und in der gesamten Woche um über 10 Prozent ab.

Die zumindest vorläufige Beruhigung zeigt sich auch in positiven US-Futures. Für eine Entwarnung sei es aber dennoch zu früh, heisst es etwa in einem Kommentar von LBBW. Denn der breite Ausverkauf an den Aktienmärkten der vergangenen Woche sei ein Beleg für die wachsenden Zweifel an der KI-Story. Auch die Onlinebank Swissquote zeigt sich diesbezüglich einigermassen skeptisch: Der KI-Hype habe offenbar eine Blase entstehen lassen, und diese sei nun geplatzt, so die Bank. Die vergangene Woche sei für den KI-Sektor eine äusserst schwierige Woche gewesen, die viele Märkte in eine Korrektur- bzw. Bärenmarktphase stürzte. Swissquote streicht dabei nebst der Nasdaq etwa die tech-lastigen Märkte in Südkorea oder auch in Taiwan hervor.

Der SMI zieht bis um 09.15 Uhr minim um 0,01 Prozent auf 14'573,46 Punkte an. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt 0,18 Prozent auf 3162,54 Punkte, wogegen der breite SPI mit minus 0,02 Prozent auf 20'489,51 Punkte eine Spur nachgibt.

Techwerte mit - zaghafter - Erholung

Im Fokus stehen weiterhin die Tech-Werte. Bei den Top-50 ziehen VAT (+1,8%) und ABB (+1,1%) klar an. Dabei hat ABB am Morgen noch eine grössere Akquisition bekanntgegeben. Für 2,65 Milliarden Dollar übernimmt ABB den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg.

Im breiteren Markt legen weitere Tech-nahe Titel wie Comet (+2,2%), AMS Osram (+1,8%), Huber+Suhner (+1,5%) oder Inficon (+1,6%) allesamt zu.

Im SMI legen Sandoz (+1,1%) ähnlich stark zu wie ABB, gestützt von einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy" von "Hold".

Dass der Gesamtmarkt nicht deutlicher anzieht ist auf die schwächeren Nestlé (-0,8%) und Roche (-0,2%) zurückzuführen. Novartis halten sich mit einem kaum veränderten Kurs etwas besser. Das Pharmaunternehmen hat einen wichtigen Studien-Erfolg mit seinem Cholesterinmedikament Leqvio erzielt.

Julius Bär (-2,5%) stehen hingegen etwas unter Druck. Die Bank hat mit den Zahlen zu den ersten zehn Monaten 2026 die Schätzungen der Analysten weitgehend verfehlt.

cf/ra