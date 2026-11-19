Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach gemischten Vorgaben etwas uneinheitlich in den Handel gestartet. Alle Augen ruhen auf dem für den Nachmittag angesetzten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Der Markt sei durchaus nervös, wie die Aktie dann tatsächlich aufgenommen wird. "Der Börsengang dürfte zu einem wichtigen Stimmungstest für die ganze Branche werden - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt", so ein Händler. Volatil dürfte es in jedem Fall werden. Börsianer erinnerten aber auch daran, dass wieder Liquidität in den Markt zurückfliessen dürfte, die zuletzt für die Zeichnung von Anthropic-Aktien blockiert war.

Ansonsten ist die Agenda eher ruhig, am Nachmittag steht mit dem Philly Fed Index noch ein bekannter Stimmungsindikator auf dem Programm. Zudem findet das Treffen zwischen Trump, Putin und Xi am Rande des APEC-Gipfels statt.

Novartis bremst

Der SMI wird von Novartis gebremst und steht gegen 09.15 Uhr 0,12 Prozent tiefer bei 14'868,08 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM zieht indes um 0,56 Prozent auf 3234,49 Punkte an, während der breite SPI mit 0,01 Prozent auf 20'939,45 Punkte hauchdünn im Plus steht.

Als einer der Titel im roten Bereich fallen Novartis (-2,1%) am Kapitalmarkttag negativ auf. Die neuen Mittelfristziele liegen laut ersten Analysteneinschätzungen im Rahmen der aktuellen Erwartungen, positive Überraschungen seien damit ausgeblieben. Konkurrent Roche (-0,1%) halten sich besser.

Das dritte Schwergewicht Nestlé (-1,1%) gibt ebenfalls nach. Am Vortag wurde ein grösserer Aktienverkauf aus dem Management des Nahrungsmittelkonzerns bekannt.

Tech-Werte wie ABB (+2,1%) oder VAT (+2,7%) und AMS Osram (+3,0%) sowie andere Branchenvertreter profitieren von Hoffnung auf neuen Schub im KI-Sektor durch den Anthropic-IPO.

Gefragt sind auch Richemont (+1,7%) und Swatch (+1,6%) nach Daten zu den Uhrenexporten.

Belimo (+5,3%) werden durch eine Hochstufung auf 'Outperform' von 'Neutral' von Oddo beflügelt.

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