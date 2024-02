Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zunächst ohne klare Richtung

Zürich (awp) - Die Zinspolitik der Notenbanken hat die Börsen auch zur Wochenmitte erneut fest im Griff. Der Schweizer Aktienmarkt hat im frühen Handel zunächst allerdings noch Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden. Am Vortag war die Stimmung mit den neuesten US-Inflationsdaten gekippt. Die US-Teuerung ist weniger stark gesunken als erhofft. Damit haben die Spekulationen auf eine sehr zeitnahe geldpolitische Wende einen empfindlichen Dämpfer erhalten, sind sich Marktbeobachter einig.

"Der Kampf gegen die Inflation bleibt lang und zäh", kommentiert ein Händler. Die erste Zinssenkung dürfte also nicht wie erhofft bereits im März geschehen. Viele Investoren hatten dies Zeitpunkt als Wendepunkt in der Zinspolitik auserkoren. Vielmehr dürfte die US-Notenbank womöglich bis Mai, wenn nicht gar bis Juni zuwarten. Zudem sei damit zu rechnen, dass die US-Renditen steigen und Aktien einen Teil ihrer Gewinne im Jahresverlauf wieder abgeben, so ein weiterer Börsianer.

Der SMI weist gegen 09.15 Uhr ein knappes Plus von 0,06 Prozent auf 11'149,98 Punkte aus. Der 30 Titel umfassende SLI legt um 0,19 Prozent zu auf 1805,79 und der breite SPI um 0,06 Prozent auf 14'589,58 Zähler. Im SLI gewinnen 16 Titel hinzu und neun geben nach, während fünf Titel unverändert sind.

Grösster Gewinner nach Zahlen sind Schindler (PS +2,7%). Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat im Jahr 2023 den Gewinn markant gesteigert und die operative Marge verbessert. Analysten zeigen sich durchwegs zufrieden mit den Zahlen. Bei Goldman Sachs geht der zuständige Experte davon aus, dass die durchschnittlichen Konsensschätzungen nun leicht nach oben angepasst werden müssen.

Mit einem Minus von 0,5 Prozent halten Roche (GS) die rote Laterne und erweisen sich damit auch als Bremsklotz für den Markt. Nestlé bewegen sich in einer engen Spanne um den Vortagesschluss, während Novartis als drittes Schwergewicht 0,1 Prozent zulegen.

hr/tv