Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zum Auftakt etwas fester

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich an. Allerdings sei das Geschehen nach wie vor durch eine grosse Unsicherheit geprägt. So hat etwa der Leitindex SMI vergangene Woche zum ersten Mal in diesem Jahr klar im Minus geschlossen - das erste Mal in den bisher zehn Handelswochen in diesem Jahr. Acht Mal war es bisher aufwärts gegangen, eine Woche war der SMI (praktisch) unverändert geblieben.

Zum Wochenstart steht vor allem die chinesische Regierung im Fokus. Sie hat am Sonntag einen "Sonderaktionsplan zur Ankurbelung des Konsums" angekündigt, mit dem der Konsum durch die Erhöhung der Einkommen der Bevölkerung angekurbelt werden soll. Weitere Massnahmen sind die Stabilisierung des Aktien- und Immobilienmarktes und die Erhöhung der Geburtenrate im Land. Zudem fielen die vorgelegten Daten wie Einzelhandelsumsätze wie erwartet aus. Im Handelsverlauf folgen dann noch Einzelhandelsumsätze aus den USA, die Anleger ebenfalls genau beobachten werden.

Der Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 12'929,79 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,15 Prozent hinzu auf 2093,62 und der breite SPI um 0,14 Prozent auf 17'117,30 Zähler. Im SLI gewinnen 22 Werte hinzu, sechs geben nach und zwei (Sika, Schindler) sind unverändert.

Dass die Unsicherheit anhaltend hoch ist, lässt sich vor allem am Volatilitätsindex VSMI ablesen, der in den ersten Handelsminuten auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen war.

Das Nachrichtengeschehen dominieren zum Wochenstart die Nachrichten um den Lohn von UBS-Chef Sergio Ermotti (Aktie +0,3%). Er kassierte für 2024 in etwa gleich viel Lohn wie 2023 und damit deutlich weniger als zum Teil spekuliert worden war.

Mit +1,0 Prozent führen derweil Adecco erneut das Gewinnerfeld an. Bernstein sieht den Personaldienstleister als einen der Gewinner des möglichen deutschen Konjunkturpaketes. Das Gegenstück bilden Richemont, die um 1,0 Prozent fallen.

In den hinteren Reihen fallen derweil die Papiere von U-Blox mit plus 2,3 Prozent auf. Der Chip- und Halbleiterhersteller hat einen Käufer für das Cellular-Geschäft gefunden.

hr/rw