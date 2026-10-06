Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’846.1100 1.0%  SPI 19’643.8 1.0%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’450 0.8%  Euro 0.9349 0.2%  EStoxx50 6’290 0.8%  Gold 4’145 0.1%  Bitcoin 71’396 0.2%  Dollar 0.8325 0.1%  Öl 100.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
NVIDIA-Aktie auf Rekordjagd: Rückt die 6-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite?
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
ETF Sparplan

SPI 998750 / CH0009987501

19’643.81 Pkt
186.88 Pkt
0.96 %
10:12:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

06.10.2026 09:36:36

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI zieht deutlich an

Zürich (awp) - Mit einem kräftigen Kursplus ist der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag in den Handel gestartet. Vor allem Gesundheitswerte legen kräftig zu - darunter auch die beiden Schwergewichte Novartis und Roche. Laut Händlern stützen vor allem die US-Vorgaben. So habe der Nasdaq 100 mit einem neuen Rekordhoch den Sorgen über steigende Anleiherenditen die Stirn geboten, kommentierte ein Händler. In Asien haben die technologielastigen Börsen diese Bewegung aufgegriffen.

"Damit müssen sich die Anleger weiterhin zwischen zwei Opportunitäten an den Finanzmärkten entscheiden. Auf der einen Seite die KI- und Halbleiterunternehmen mit ihren Billionenbewertungen, auf der anderen Seite Staatsanleihen mit immer attraktiveren Renditen", fasst der Börsianer den aktuellen Spagat für Investoren zusammen. "Mehr als fünf Prozent bei zehnjährigen Staatsanleihen werden zunehmend zur echten Anlagealternative." Noch gewinne die KI-Euphorie diesen Zweikampf. Je attraktiver die Renditen am Anleihemarkt aber würden, desto höher liege die Messlatte für weitere Kurssteigerungen bei Aktien.

SMI mit Auftaktgewinnen erwartet

Der SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr um 1,12 Prozent hinzu auf 13'856,82 Punkte. Von den 20 Einzelwerten setzen lediglich Logitech ihren Abwärtstrend vom Vortag fort. Alle übrigen Titel ziehen teilweise kräftig an. Der Mid-Cap-Index SMIM legt um 0,52 Prozent auf 3078,49 Punkte zu und der breite SPI gewinnt 1,05 Prozent auf 19'661,37 Zähler.

Mit Kursgewinnen zwischen 2,8 und 1,6 Prozent führen mit Lonza, Roche, Novartis, Galderma und Sandoz lauter Vertreter der Gesundheitsbranche das Gewinnerfeld an. Vor allem die beiden Schwergewichte sorgen dabei für den nötigen SMI-Schub.

Logitech (-0,5%) geben derweil gegen den Trend nach. Bereits am Vortag waren sie dem Markt hinterhergelaufen.

Für Gesprächsstoff sorgen Partners Group (+0,9%). Der Privatmarktanbieter steht vor der Auflösung eines an der Londoner Börse kotierten Private Equity Fonds. Zuvor hatten sich rund drei Viertel der Investoren des "Partners Group Private Equity Limited" (PGPE) für einen Ausstieg aus dem Fonds ausgesprochen.

Im SMIM wiederum fallen Schindler mit Abgaben von 0,5 Prozent auf. Hier verweisen Händler auf Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator.

hr/uh

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:24 SMI startet freundlich in die neue Woche
10:01 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
09:12 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie getestet
05.10.26 Logo WHS Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?
05.10.26 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’242.70 19.80 S0BAJU
Short 14’545.55 13.73 S6BWWU
Short 15’085.30 8.87 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’846.11 06.10.2026 10:12:42
Long 13’115.89 19.24 SJBCVU
Long 12’824.42 13.66 S6DBXU
Long 12’277.26 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Sika
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag fester
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’846.11 1.04%
SPI 19’643.81 0.96%
SMIM 3’080.40 0.58%
SLI 2’236.60 0.92%