Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wenig verändert im frühen Handel

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch wenig verändert eröffnet, mit leichter Tendenz nach oben. Die Vorgaben sind laut Händlern nicht allzu aussagekräftig. Die US-Börsen haben am Dienstag leicht nachgegeben. Belastend wirkten laut Händlern die hohen Anleiherenditen, steigende Ölpreise und Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen. Aussagen von US-Notenbankvertretern sorgten dann aber für eine Erholung gegen Handelsschluss.

Die asiatischen Märkte sind insgesamt wenig bewegt. Der Markt wartet derweil auf die am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreise, die für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed wichtig sind. Sollten sie höher als erwartet ausfallen, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten, heisst es im Markt.

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr 0,31 Prozent auf 13'971,30 Punkte, wobei sich 13 Gewinner und 7 Verlierer gegenüberstehen. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,42 Prozent auf 3095,20 und der breite SPI um 0,19 Prozent auf 19'762,74 Punkte.

Im Fokus hierzulande stehen bei den SMI-Werten Lonza (+1,7%), wobei die Anfangsphase volatil war. Der Life-Science-Konzern hat anlässlich eines am Abend stattfindenden Kapitalmarkttages die Finanzziele ambitionierter als bisher gesteckt.

Über ein Prozent zulegen können ausserdem Richemont, Alcon und Amrize.

Weiter hat der Hautpflegekonzern Galderma (-0,6%) die US-Hautpflegemarke Zo Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar übernommen. Er will damit das Geschäft mit medizinischer Hautpflege stärken.

Bewegung lösen auch neue Analystenschätzungen aus. So hat etwa Jefferies sein Rating für den Rückversicherer Swiss Re (-1,7% auf 144,70 Fr.) auf 'Underperform' und das Kursziel auf 110 Fr. gesenkt. Bereits Vontobel hatte am Vortag das Rating gesenkt.

Bei den Nicht-SMI-Werten stehen Bossard (+3,5%) weit vorne. Der Industriezulieferer hat im dritten Quartal mehr umgesetzt. Gegenüber dem zweiten Quartal hat das Wachstumstempo zugenommen.

Überdurchschnittlich gesucht sind auch Siegfried (+2,2%). Der Pharmazulieferer zählt neu zu den zehn bevorzugten europäischen Small- und Midcap-Aktien von Bernstein. Die Experten des US-Analysehauses sehen bei dem Zofinger Unternehmen erhebliches Kurspotenzial.

Swisscom (+1,4%) profitieren von einem positiven Urteil in einem Glasfaserstreit durch das Bundesverwaltungsgericht.

Klar im Minus stehen derweil Adecco (-2,1%) nach einer Rückstufung und Kurszielsenkung durch Kepler.

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