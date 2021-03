Aktien Schweiz Eröffnung: SMI wechselt mit knappem Gewinn ins Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wechselt zum Wochenauftakt gleich in den ersten Minuten die Vorzeichen. Nachdem der Leitindex SMI zunächst knapp im Minus gestartet war, notiert er nun knapp im Plus. Nachdem er drei Handelswochen in Folge Gewinne eingefahren hat, sei die Luft etwas dünn und die Zeit reif für eine Konsolidierung geworden, heisst es am Markt. Die Vorgaben geben zum Wochenstart keine klaren Signale. Die Wall Street hatte am Freitag uneinheitlich geschlossen und auch in Asien finden die wichtigsten Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung. Hier habe der der Einbruch der türkischen Lira für eine gewisse Nervosität gesorgt, heisst es im Handel.

In der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate den Chef der Zentralbank entlassen. Erst am Donnerstag hatte die türkische Notenbank den Leitzins - gegen den Willen des Präsidenten - unerwartet deutlich um zwei Punkte auf 19 Prozent angehoben. Experten zeigen sich allerdings eher gelassen. Diese Episode dürfte eher kurzfristiger Natur sein. Daneben bleiben die steigenden Renditen am Anleihemarkt weiter ein wichtiges Thema. Trotz dem Bekenntnis der US-Notenbank Fed, die Geldschleusen offenzuhalten und an der Zinsschraube vorerst nicht zu drehen, hatten die Renditen vor allem von langlaufenden US-Staatspapieren weiter angezogen und die Technologiewerte belastet.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 10'983,57 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt mit +0,01 Prozent bei 1'771,62 Punkten auf der Stelle wie auch der breite SPI mit +0,03 Prozent auf 13'867,20 Zähler. 21 der 30 SLI-Titel geben nach, neun legen zu.

Den Spitzenplatz sichern sich die Genussscheine von Roche, die um 1,7 Prozent steigen. Der Pharmakonzern hat mit seinem Immun-Therapeutikum Tecentriq in einer Phase-III-Studie die gesteckten Ziele in der Behandlung von Lungenkrebs-Patienten erreicht. Die ersten Analystenkommentare fallen denn auch durchweg positiv aus.

Auch Richemont-Aktien gehören mit +1,5 Prozent zu den weniger Gewinnern. Hier macht sich eine Hochstufung durch Bernstein positiv bemerkbar. Es sei an der Zeit für Anleger, eine positivere Sicht auf den Luxusgütersektor einzunehmen, heisst es in dem Bericht. Konkurrent Swatch (-0,1%) kann von der Hochstufung dagegen nicht nachhaltig profitieren und fällt nach einem festeren Start zurück.

Am entgegengesetzten Ende der Kurstafel sind die Aktien von Temenos, ABB und Clariant zu finden, die allesamt mehr als 1 Prozent nachgeben. Auch die Papiere der CS gehören mit -0,8 Prozent zu den grösseren Verlierern. Die Grossbank ist von der Europäischen Kommission in einer langjährigen Kartelluntersuchung wegen früherer Manipulationen am Devisenmarkt über eine Anpassung der Vorwürfe informiert worden. Die Credit Suisse will sich gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen. Zudem keimen am Markt Spekulationen über einen möglichen Kapitalbedarf der Bank im Zusammenhang mit den Greensill-Fonds auf.

