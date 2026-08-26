Aktien Schweiz Eröffnung: SMI vor Nvidia-Zahlen und US-Daten höher

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Gewinnen gestartet. Positive Vorgaben von der Wall Street dank tieferer Ölpreise und sinkender Anleiherenditen sorgen auch hierzulande für eine positive Grundstimmung. Zudem sprechen der Iran und Oman wieder über Regelungen in der Strasse von Hormus. Börsianer warten nun insbesondere auf die Quartalszahlen von Nvidia. Die Erwartungen sind wie immer enorm hoch, so genannte Flüsterschätzungen erwarten sogar mehr als eine Umsatzverdopplung und damit könnten selbst starke Zahlen zur Enttäuschung werden.

Bevor der Chip-Gigant am Abend seine Ergebnisse präsentiert, rücken aber noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten in den Blick. Von diesen interessiert der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank Fed besonders. Im weiteren Wochenverlauf rückt dann das Notenbankertreffen in Jackson Hole in den Mittelpunkt.

SMI weiter aufwärts

Der SMI steht um 09.15 Uhr 0,44 Prozent höher bei 14'589,56 Punkten. Nur 5 der 20 Titel geben nach. Der Mid-Cap-Index SMIM fällt indes minimal um 0,02 Prozent auf 3170,87 Punkte, während der breite SPI um 0,37 Prozent auf 20'497,43 Punkte steigt.

Angeführt wird der Leitindex von Amrize (+1,9%), gefolgt von Givaudan (+1,5%) und UBS (+1,4%). Auch Holcim (+1,1%) sind gefragt. Hingegen übernehmen Kühne+Nagel (-1,0%) die rote Laterne, auch Lonza (0,9%) geben nach.

Tech-Werte wie Logitech (+0,9%) oder VAT (unv.) zeigen sich vor den Nvidia-Zahlen uneinheitlich.

SoftwareOne und Stadler stark

Kräftig nach oben geht es am breiten Markt für SoftwareOne (+10,6%) nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen.

Auch Stadler Rail (+12%) legen kräftig zu - hier haben die Ergebnisse ebenfalls überwiegend positiv überrascht.

dm/rw