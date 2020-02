Aktien Schweiz Eröffnung: SMI versucht Gegenbewegung

Zürich (awp)- Zum Wochenstart kommt es am Schweizer Aktienmarkt zunächst zum Versuch einer Gegenbewegung. Nachdem sowohl der Leitindex SMI als auch die wichtigsten Indizes in Europa und den USA vergangene Woche ganz im Zeichen des sich ausbreitenden Coronavirus gestanden hatten, seien aktuell leichte Erholungsbemühungen zu erkennen, heisst es im Handel. In China waren die Börsen am Morgen wie erwartet mit deutlichen Kurseinbrüchen nach der verlängerten Neujahrswoche gestartet.

Gleichzeitig hatte die chinesische Notenbank bereits am Sonntag Massnahmen zur Stützung des Finanzsystems angekündigt. Sie werden den Geschäftsbanken am Montag 1,2 Billionen Yuan (ca. 167 Milliarden Franken) Liquidität zur Verfügung stellen, hatte das Institut am Sonntag angekündigt. Damit will die Notenbank die Funktionalität des chinesischen Geldmarktes und Bankensystems sicherstellen. China rechne damit, dass der Höhepunkt der Virus-Erkrankungen in zehn Tagen überschritten sein sollte, so ein Händler. Das deute darauf hin, dass die Virus-Angst an den Märkten derzeit überzogen sein könnte.

Der Leitindex SMI tritt gegen 09.15 Uhr mit +0,03 Prozent auf der Stelle bei 10'631,44 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, steht dagegen um 0,07 Prozent tiefer bei 1'626,75 Zählern, während der umfassende SPI um 0,09 Prozent höher notiert bei 12'883,16 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln gewinnen 15 hinzu, elf verlieren und vier sind unverändert.

Die grösste Kursbewegung verzeichnen im frühen Handel Julius Bär mit -4,7 Prozent. Die Vermögensverwaltungsbank hat 2019 weniger Gewinn erzielt als im Vorjahr. Zudem blieb der Zufluss von Neugeldern unter den eigenen Zielsetzungen. Im Kielwasser geht es auch für Aktien der beiden Grossbanken UBS und CS (beide -0,4%) überdurchschnittlich abwärts.

Dass der Markt nicht im Minus liegt, verdankt er vor allem den drei Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche. Sie stützen den Markt mit Aufschlägen zwischen 0,4 Prozent und unveränderten Kursen ab.

Noch deutlicher geht es im breiten Markt für Idorsia-Aktien (+4,1%) aufwärts. Barclays hat die Bewertung der Aktien mit einer "Overweight"-Empfehlung aufgenommen. Auch Gurit (+4,5%) ziehen an, nachdem am Freitagabend erste Zahlen vorgelegt wurden.

hr/rw