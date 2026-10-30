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30.10.2026 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI stemmt sich nach Rekord gegen negative Vorgaben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag nach seiner jüngsten Rekordjagd weiterhin stark gezeigt. Negative Vorgaben, insbesondere durch mit Enttäuschung aufgenommener Zahlen grosser US-Techkonzerne wie Intel und Amazon, prallten am defensiven Charakter des heimischen Marktes erneut ab. Gerade auch die Schwergewichte stützen den SMI. Händler halten es angesichts der erhöhten Volatilität an den internationalen Märkten aber nicht für ausgeschlossen, dass im Tagesverlauf Gewinnmitnahmen zum Monatsende hin einsetzen.

Derweil rücken nochmals internationale Konjunkturdaten in den Blick, insbesondere Inflationsdaten aus Frankreich, Spanien und Deutschland sowie das BIP für das dritte Quartal der Eurozone. Am Nachmittag steht der Chicago Einkaufsmanagerindex als wichtiges Stimmungsbarometer aus den USA im Kalender, bevor sich Anleger für die am kommenden Dienstag anstehenden US-Zwischenwahlen positionieren.

SMI nahe 14'800 Punkten

Der Leitindex SMI legt bis gegen 9.15 Uhr um 0,30 Prozent auf 14'801,19 Punkte zu und bleibt damit ganz knapp über der Marke von 14'800 Punkten. Am Vortag hatte er zwischenzeitlich bei rund 14'861 Zählern ein neues Rekordhoch markiert. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,22 Prozent auf 3207,09 Punkte, der breite SPI gewinnt 0,23 Prozent auf 20'841,22 Punkte hinzu.

Gestützt wird der SMI insbesondere von robusten Schwergewichten. So stehen Nestlé (+1,2%) und Novartis (+0,9%) am oberen Ende des Kurszettels. Roche (+0,5%) halten sich ebenfalls im Plus. Ansonsten sind defensive Titel wie Swiss Re (+1,6%) vor Zahlen in der kommenden Woche ganz oben zu finden, auch Givaudan (+1,1%) liegen im grünen Bereich.

Die Verlierer werden von Logitech (-3,3%) angeführt. Neben den schwachen Vorgaben aus dem Tech-Sektor hadert der Markt seit Tagen mit dem Ausblick des Unternehmens auf das wichtige Weihnachtsquartal. Aber auch ABB (-2,4%) geben nach, in der zweiten Reihe verlieren VAT (-3,7%), AMS Osram, Inficon und Comet (zwischen -4,3% und -4,8%) ebenfalls deutlich.

dm/to

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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SPI 20’847.01 0.26%
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