Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet mit klaren Abgaben

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Donnerstagshandel mit kräftigen Verlusten. Die Indizes in Fernost verlieren am Donnerstag teils deutlich, lediglich in Hongkong dreht die Börsenstimmung im Verlauf ins Positive. Die US-Börsen gaben am Mittwoch ab.