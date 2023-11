Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet fest in den November

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet zur Wochenmitte mit Gewinnen in den Handel. Damit fällt auch der Start in den November positiv aus, nachdem der Leitindex am Vortag den dritten Monat in Folge mit Verlusten beendet hatte. Damit befindet sich der hiesige Markt in guter Gesellschaft. Auch in Europa und den USA haben die wichtigsten Indizes drei Monate in Folge Verluste eingefahren. Sorgen über das künftige Gewinnwachstum und eine mögliche Konjunkturabschwächung in einer Zeit, in der die Zinsen voraussichtlich noch länger hoch bleiben werden, erweisen sich als hartnäckige Belastungsfaktoren. In Europa ist das BIP zuletzt gar geschrumpft.

Das wichtigste Ereignis für die Märkte findet heute allerdings erst am Abend nach Börsenschluss statt. Dann werden die US-Währungshüter die Ergebnisse ihrer vorletzten Zinssitzung in diesem Jahr publizieren. Zuvor dürfte der US-Arbeitsmarkt im Fokus stehen mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht sowie den Zahlen für offene Stellen. Zudem steht hierzulande und in den USA der Einkaufsmanagerindex auf der Agenda, bevor der Stimmungsindikator am morgigen Donnerstag für die Eurozone folgt.

Der SMI gewinnt gegen 9.10 Uhr 0,73 Prozent hinzu auf 10'466,61 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,51 Prozent zu auf 1635,90 und der breite SPI um 0,57 Prozent auf 13'693,62 Punkte. Von den 30 Blue Chips gewinnen 25 hinzu und fünf geben nach.

Mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 1 Prozent führen UBS, Inhaber und Bons von Roche sowie Novartis das Gewinnerfeld an. Novartis hatte am Vorabend nach Börsenschluss noch mit einer US-Zulassung punkten können.

Schlusslicht sind unterdessen Straumann mit -1,2%. Nach den Zahlen am Vortag haben nun zahlreiche Analysten ihre Schätzungen für den Dentalimplantate-Spezialisten angepasst und ihre Kursziele gesenkt.

Zu den grössten Gewinnern am breiten Markt zählen derweil Barry Callebaut (+2,1%) nach Zahlen und neuen Zielen.

hr/rw