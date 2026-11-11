SMI 998089 / CH0009980894
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11.11.2026 09:33:36
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI stabil über 15'000 Punkten
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am Mittwoch trotz eines Kurssturzes bei Alcon knapp im Plus. Eine späte Erholung von den Tiefstkursen an der Wall Street trotz der unerwartet hohen US-Inflation sowie Gewinne an den asiatischen Märkten stützen die europäischen Märkte. Auch der weiterhin vergleichsweise tiefe Ölpreis sorgt für Rückenwind; am Markt bleiben die Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg bestehen.
Derweil wird mittlerweile eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember quasi fest eingepreist und damit "kreisen die Falken wieder etwas stärker", so Händler am Morgen. Der Fokus liegt zur Wochenmitte mangels marktbewegender Konjunkturdaten auf den Unternehmensberichten. Zudem dürften Impulse aus den USA aufgrund des "Veterans Day" etwas ruhiger ausfallen: Zwar werden die Aktienmärkte am Nachmittag hiesiger Zeit öffnen, der Bondmarkt bleibt aber geschlossen. Insgesamt befänden sich die Börsen weiter im Spannungsfeld zwischen geldpolitischen Risiken und technologischen Wachstumsfantasien, fasst es ein Börsianer zusammen.
Der SMI steht gegen 09.15 Uhr mit 0,04 Prozent auf 15'043,90 Punkte knapp im Plus. Damit hält der Leitindex weiter Blickkontakt zum jüngsten Rekordhoch bei gut 15'092 Zählern. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt etwas deutlicher um 0,24 Prozent auf 3245,05 Zähler, der breite SPI um 0,11 Prozent auf 21'166,87 Punkte.
Für Alcon (-8,1%) geht es am Indexende massiv abwärts. Der Augenheilkunde-Konzern ist zwar weiter gewachsen, Analysten bezeichnen die Ergebnisse aber als gemischt. Zudem wurde der Ausblick eingeengt und teilweise in der Tendenz leicht gesenkt.
Bei Swiss Life (-2,5%) fielen die Zahlen zwar in etwa wie erwartet aus. Anleger nahmen angesichts des jüngsten Kursanstiegs aber Gewinne mit.
An der Indexspitze rangieren hingegen ABB (+2,4%) nach Zahlen des deutschen Energietechnikkonzern Siemens Energy. Hinzu kommt eine allgemeine Tech-Erholung und der bald erwartete Börsengang von Anthropic; entsprechend liegen auch Logitech (+2,3%), VAT (+2,2%), oder AMS Osram (+4,6%) vorne.
dm/ys
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