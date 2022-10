Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Aufholjagd fort

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit festeren Kursen in die Sitzung. Die Aufholbewegung des Vortages, als nach einem schwachen Start letztlich noch ein kleines Plus resultierte, findet damit eine Fortsetzung. Unterstützung kommt von sehr starken Vorgaben aus New York, wo zuletzt schwache Konjunkturdaten Hoffnungen auf eine weniger starke Eindämmung der lockeren Geldpolitik schürten. Vier der vergangenen fünf Börsentage waren nun positiv, was die bisherige negative Jahresbilanz des SMI allerdings nur unwesentlich schönt.

Dass die Gewinne der vergangenen Tage bereits ein Ende der Baisse und eine Trendwende anzeigen würden, wird in Marktkreisen allerdings bezweifelt. Der Markt sei überverkauft und die Stimmung sehr negativ, was jederzeit zu einer Erholung führen könne, heisst es bei Händlern. Eine Rezession sei noch nicht vollständig in den Aktienkursen eingepreist, womit wohl auch die Talsohle noch nicht erreicht sein dürfte. Entsprechend zeigt sich auch Pictet Wealth Management in einer Einschätzung der aktuellen Lage gegenüber Aktien "weiterhin negativ" eingestellt.

Der SMI steht um 09.15 Uhr 1,27 Prozent höher bei 10'421,76 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 1,55 Prozent auf 1568,59 Punkte zu und der breite SPI 1,17 Prozent auf 13'340,32 Punkte. Von den Aktien im SLI stehen alle im Plus

Weit oben in der SLI-Liste befinden sich Sika, welche im Vorfeld eines Investorentages 3,7 Prozent anziehen, gestützt von einer erhöhten Prognose für das Gesamtjahr. Sika bekräftigte überdies den strategischen Fit der MBCC-Akquisition.

An der Tabellenspitze stehen für einmal aber Credit Suisse (+4,7%). Nach dem markanten Abstieg der vergangenen Tage, welcher die Jahresperformance auf gegen minus 60 Prozent absacken liess, versucht die Aktie eine Gegenbewegung zu lancieren. Am Vortag startete der Titel bereits zu einer Aufholjagd, als nach einem Minus von zwischenzeitlich über 10 Prozent letztlich noch ein moderater Verlust von knapp 1 Prozent resultierte.

Stark präsentieren sich auch Tech-lastige Titel wie VAT (+4,2%), AMS Osram (+3,7%) oder Logitech (+2,5%), dies mit Unterstützung der starken Nasdaq in New York am Vorabend.

Im breiten Markt legen Accelleron an ihrem zweiten Handelstag nach der Abspaltung von ABB mit einem Plus von 5,0 Prozent ebenfalls klar zu. Das neue "Allzeithoch" liegt bei 19 Franken.

