Aktien Schweiz Eröffnung: SMI profitiert von Entspannungssignalen

Zürich (awp) -) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Rückenwind liefern die Rekordstände an der Wall Street, Kursgewinne in Asien sowie der tiefere Ölpreis nach weiteren Entspannungssignalen im Nahostkonflikt. Im Fokus der Anleger steht zudem die weiterhin auf Hochtouren laufende Berichtssaison, wobei Sandoz mit überzeugenden Halbjahreszahlen einen Kurssprung verzeichnet.

Wie das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete, sollen die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer Vereinbarung zur Öffnung der Schifffahrtsroute durch die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus stehen. Das aktuelle Rally werde denn auch vom Rückgang geopolitischer und inflationsbedingter Risiken getragen, so ein Marktteilnehmer.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick auf den ADP-Arbeitsmarktbericht sowie den ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in den USA. Die Daten gelten als wichtige Hinweise auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag und damit auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

SMI klar im Plus

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,44 Prozent auf 14'526,89 Punkte. Zum Rekordhoch der vergangenen Woche fehlen damit noch rund 130 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 1,37 Prozent auf 3195,00 Zähler und der breite SPI um 0,60 Prozent auf 20'462,16 Punkte.

An der Spitze des SMI stehen Logitech (+2,2%), die von der freundlichen Stimmung im Technologiesektor profitieren. Auch ABB (+1,5%) knüpfen an ihre jüngsten Kursgewinne an. Im Minus notieren lediglich Kühne+Nagel (-0,4%) sowie Richemont und Swisscom (je -0,2%).

Sandoz heben ab

Einen Kurssprung vollzieht der künftige Blue Chip Sandoz (+8,3%). Der Generikahersteller sieht sich nach einem starken ersten Halbjahr auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen. Besonders dynamisch entwickelte sich erneut das Geschäft mit Biosimilars.

In der zweiten Reihe verfehlte der Transformatorenhersteller R&S im ersten Semester die Erwartungen, worauf die Aktie um 8,9 Prozent einbricht.

Gefragt bleiben weiterhin Technologiewerte, die von den starken Vorgaben aus den USA profitieren. Zu den grössten Gewinnern zählen AMS Osram (+4,8%), VAT (+2,0%) und Inficon (+1,6%). Sensirion (+10,0%) gewinnen nach einer Kurszielerhöhung durch die UBS massiv hinzu.

Burckhardt (+1,6%) werden von einer neuen Kaufempfehlung durch Cantor Fitzgerald gestützt. Clariant (+0,7%) setzen ihre jüngste Erholung fort und profitieren von weiteren positiven Analystenkommentaren.

an/uh