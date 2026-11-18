Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen holprigen Start hingelegt. Der Leitindex SMI eröffnete leicht im Minus, drehte dann ins Plus, konnte sich aber nicht nachhaltig oberhalb der 15'000-Punkte-Marke behaupten. Die Stimmung am Markt sei nach dem schwachen Dienstag dank sehr guter Nvidia-Zahlen grundsätzlich wieder besser, meint ein Händler und ergänzt. "Die Zahlen des KI-Giganten könnten für die Märkte die erhoffte Beruhigungspille sein." Ebenfalls in diese Richtung deuten die US-Futures, die derzeit für die US-Indizes eine positive Eröffnung signalisieren.

Euphorie sei aber trotzdem nicht angebracht, heisst es in diversen Kommentaren. So gilt nun der am Donnerstag anstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic als nächster "Stimmungstest". Denn es stünden nach wie vor grundsätzliche Fragen an die Nachhaltigkeit des KI-Booms im Raum. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die Geopolitik, konkret das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin am Donnerstag. Dass die Unsicherheit am Markt nach wie vor gross ist, zeigt das "Angstbarometer" der Schweizer Börse, der VSMI: Es zieht zweistellig an.

Mehrheit im Plus

Der SMI steht gegen 09.15 Uhr 0,14 Prozent höher bei 14'996,26 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM zieht um 0,36 Prozent auf 3237,56 Punkte an, der breite SPI um 0,15 Prozent auf 21'079,24 Punkte.

12 der 20 SMI-Titeln legen aktuell an. Eine Veränderung von mehr als 1 Prozent zeigen aber lediglich Logitech (+2,2%) und Alcon (+1,6%).

Gebremst wird der Markt vom Schwergewicht Nestlé (-0,3%) und den Bauwerten Holcim, Geberit, Sika und Amrize, die um bis zu 1 Prozent verlieren.

Im SMIM fallen derweil SGS (+0,5%) positiv auf. Der Warenprüfkonzern gibt sich neue mittelfristige Ziele. Bei Sonova sorgt eine Ratinganpassung durch Barclays gleich auf 'Overweight' von 'Underweight' für noch stärker steigende Kurse (+1,6%).

In den hinteren Reihen sind Dormakaba (+2,07%) einen Blick wert. Das Unternehmen gibt sich neue Mittelfristziele.

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