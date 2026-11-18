SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
18.11.2026 09:33:36
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI ohne klare Tendenz
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen holprigen Start hingelegt. Der Leitindex SMI eröffnete leicht im Minus, drehte dann ins Plus, konnte sich aber nicht nachhaltig oberhalb der 15'000-Punkte-Marke behaupten. Die Stimmung am Markt sei nach dem schwachen Dienstag dank sehr guter Nvidia-Zahlen grundsätzlich wieder besser, meint ein Händler und ergänzt. "Die Zahlen des KI-Giganten könnten für die Märkte die erhoffte Beruhigungspille sein." Ebenfalls in diese Richtung deuten die US-Futures, die derzeit für die US-Indizes eine positive Eröffnung signalisieren.
Euphorie sei aber trotzdem nicht angebracht, heisst es in diversen Kommentaren. So gilt nun der am Donnerstag anstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic als nächster "Stimmungstest". Denn es stünden nach wie vor grundsätzliche Fragen an die Nachhaltigkeit des KI-Booms im Raum. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt auch die Geopolitik, konkret das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin am Donnerstag. Dass die Unsicherheit am Markt nach wie vor gross ist, zeigt das "Angstbarometer" der Schweizer Börse, der VSMI: Es zieht zweistellig an.
Mehrheit im Plus
Der SMI steht gegen 09.15 Uhr 0,14 Prozent höher bei 14'996,26 Punkten. Der Mid-Cap-Index SMIM zieht um 0,36 Prozent auf 3237,56 Punkte an, der breite SPI um 0,15 Prozent auf 21'079,24 Punkte.
12 der 20 SMI-Titeln legen aktuell an. Eine Veränderung von mehr als 1 Prozent zeigen aber lediglich Logitech (+2,2%) und Alcon (+1,6%).
Gebremst wird der Markt vom Schwergewicht Nestlé (-0,3%) und den Bauwerten Holcim, Geberit, Sika und Amrize, die um bis zu 1 Prozent verlieren.
Im SMIM fallen derweil SGS (+0,5%) positiv auf. Der Warenprüfkonzern gibt sich neue mittelfristige Ziele. Bei Sonova sorgt eine Ratinganpassung durch Barclays gleich auf 'Overweight' von 'Underweight' für noch stärker steigende Kurse (+1,6%).
In den hinteren Reihen sind Dormakaba (+2,07%) einen Blick wert. Das Unternehmen gibt sich neue Mittelfristziele.
rw/hr
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.