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29.06.2026 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI ohne klare Richtung zum Start

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt herrscht zum Wochenstart zunächst eine gewisse Vorsicht. Immerhin löst die Eskalation in Nahost vom Wochenende keine Verkaufswelle aus. Zudem haben sowohl die USA als auch der Iran angekündigt, die Waffen ruhen zu lassen und die Verhandlungen fortzusetzen.

"Im Wesentlichen geht es um die Zukunft des Atomprogramms im Iran, die Hoheit über die Strasse von Hormus und die Situation im Libanon", fast ein Analyst die schwierigsten Verhandlungspunkte zusammen. "Keine einfachen Themenfelder, die auch in den kommenden Wochen für hitzige Gemüter auf allen Seiten sorgen werden."

Der Leitindex SMI tritt gegen 9.10 Uhr mit -0,03 Prozent auf der Stelle bei 14'168,91 Punkten. Die Verlierer sind dabei knapp in der Überzahl. Am Donnerstag hatte der SMI bei 14'267 Punkten noch ein Rekordhoch markiert. Der Mid-Cap-Index SMIM ist mit -0,01 Prozent ebenfalls kaum verändert bei 3144,23 Punkten, und der SPI gewinnt übersichtliche 0,06 Prozent auf 19'965,64 Zähler.

Die durch den Feiertag in den USA verkürzte Handelswoche hält zwar viele spannende Konjunkturdaten bereit. "Dennoch dürfte sich mit dem Beginn der Ferienzeit das Handelsvolumen ausdünnen und es zu einer erkennbar nachlassenden Volatilität an den Finanzmärkten kommen", prognostiziert ein Händler.

Im SMI halten sich die Bewegungen im frühen Handel in Grenzen. So geben mit Holcim, Sika (je -0,9%) und Geberit (-0,6%) baunahe Werte nach.

Lonza (+0,7%) und Roche (+0,4%) führen unterdessen das Gewinnerfeld an. Der Pharmakonzern hat am Morgen die Lancierung seiner neuen Sequenzierungs-Plattform Axelios 1 angekündigt.

hr/ys

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