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16.10.2026 09:36:36

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI ohne grosse Ausschläge

Zürich (awp) - Nach fünf Tagen steigender Notierungen lassen es die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss ruhiger angehen. Immerhin ist der Leitindex SMI aktuell auf Kurs, ein Wochenplus von annähernd 4 Prozent einzufahren. Angesichts der Turbulenzen gerade bei den Technologiewerten weltweit ist dem hiesigen Markt in den vergangenen Tagen seine eher defensive Ausrichtung zugutegekommen.

Zum Wochenschluss erweisen sich nun gerade die beiden Pharmaschwergewichte allerdings als Bremsklotz, während sich die Stimmung den Techwerten gegenüber etwas beruhigt. Hierzu trägt auch deren Erholung an der Wall Street am gestrigen Donnerstag bei, wo Technologie-Aktien ihre Verluste im Handelsverlauf nahezu wettmachen konnten. Unterstützung kommt auch vom Anleihemarkt. Auf der Suche nach sicheren Häfen haben Investoren zuletzt verstärkt wieder nach Anleihen gegriffen. Damit steigen deren Kurse, während die Renditen fallen.

Am Ölmarkt wird Brent weiter klar über der 100-USD-Marke gehandelt. Das bedeutet einen nach wie vor deutlichen Aufschlag gegenüber WTI. Derweil hat sich der Bitcoin von seinem Schwächeanfall am Donnerstagnachmittag erholt und notiert wieder jenseits der 80'000 Dollar-Marke. Das allgemein schwache Marktumfeld für Technologiewerte hatte die älteste Kryptowährung am Vortag vorübergehend in Mitleidenschaft gezogen.

Der SMI tritt gegen 09.20 Uhr mit -0,07 Prozent mehr oder weniger auf der Stelle bei 14'339,09 Punkten, wobei sich die Gewinner (11) sogar knapp in der Überzahl sind. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert 0,13 Prozent auf 3028,49 und der breite SPI um 0,08 Prozent auf 20'227,43 Punkte.

Techwerte etwas freundlicher

Nach den zum Teil deutlichen Vortagesverlusten setzen einige der Technologie- und KI-nahen Werte zur Erholung an. Unter den SMI-Titeln gewinnen Logitech (+0,3%) leicht hinzu. In den nachgelagerten Reihen sind immerhin Inficon (+0,3%) und Accelleron (+0,1%) im Plusbereich.

Derweil gleichen sich die Effekte der drei Schwergewichte etwas aus: So gewinnen Nestlé (+0,7%) hinzu. Abgaben von 0,8 Prozent bei Novartis und 0,6 Prozent bei Roche heben allerdings den positiven SMI-Einfluss auf.

Derweil zählen DocMorris (+5,6%) erneut zu den Favoriten. Nach den gestrigen positiven Zahlen stützen nun die Kurszielerhöhungen zahlreicher Analysten.

hr/ra

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