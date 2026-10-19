Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit Verlusten nach starkem Lauf

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt gönnt sich am Montag - nach dem starken Lauf in jüngster Zeit und vor zahlreichen marktbewegenden Quartalszahlen - eine Pause. Immerhin hat der Leitindex SMI in der vergangenen Woche mehr als 4 Prozent hinzugewonnen. Einmal mehr verstärken die geopolitischen Schlagzeilen die Unsicherheit bei den Investoren.

So hat die Ukraine zuletzt wieder vermehrt russische Ölanlagen angegriffen und auch im Persischen Golf haben die Angriffe auf Tanker Berichten zufolge wieder zugenommen. Die Folge: Rohölpreise bewegen sich nahe ihren jüngsten Höchstständen. Gleichzeitig sorgen die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China für etwas Unterstützung.

Ein Händler sieht die Aktienmärkte vor einer richtungsweisenden Handelswoche: "Die Zweifel an der KI-Euphorie treffen auf eine Berichtssaison, in der die Unternehmen ihre hohen Bewertungen mit konkreten Ergebnissen rechtfertigen müssen", fasst er die aktuelle Situation zusammen. Die Anleger wollten nicht mehr nur von den Wachstumschancen künstlicher Intelligenz hören, sondern zunehmend sehen, wann sich die gewaltigen Investitionen tatsächlich auszahlen werden. "Die Zeit der unbegrenzten Vorschusslorbeeren scheint im Technologiesektor vorerst vorbei zu sein."

SMI tiefer nach starkem Lauf

Der SMI verliert gegen 09.20 Uhr 0,43 Prozent auf 14'329,85 Punkte. Die Verlierer (15) sind dabei klar in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM büsst 0,38 Prozent ein auf 3120,97 und der breite SPI 0,42 Prozent auf 20'204,07 Punkte.

Bei den SMI-Blue-Chips steht einem Minus von 1,8 Prozent bei der UBS Kursgewinne von 0,4 Prozent bei der Swiss Re gegenüber. Unter den grössten Verlieren sind auch Werte wie Galderma, Richemont oder Sandoz mit Abgaben von bis zu 1,5 Prozent. Sie alle haben in der vergangenen Woche noch deutliche Gewinne eingefahren.

In der überschaubaren Gruppe der Gewinner sind neben der Swiss Re noch Novartis und Givaudan (beide +0,2%) zu finden als defensive Vertreter.

Bewegung im Mid-Cap-Index

Im SMIM halten zunächst Lindt & Sprüngli (-2,4%) die rote Laterne nach dem Rauswurf von Konzernchef Adalbert Lechner. Nach zwei Umsatzwarnungen innerhalb eines Jahres hat der Schokoladenhersteller damit die Reissleine gezogen. Der Verwaltungsrat hält eine neue Führung für nötig, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Dem stehen Aufschläge von 1,1 Prozent bei Avolta gegenüber. Hier hat die Citigroup die Bewertung mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Auch VAT (+0,5%) profitieren von Kurszielerhöhungen, während SMG (+1,4%) im breiten Markt von KeplerCheuvreux ebenfalls mit einer Kaufempfehlung neu abgedeckt werden.

hr/uh