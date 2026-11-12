SMI 998089 / CH0009980894
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12.11.2026 09:33:37
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit neuem Allzeithoch - Trotz Nvidia-Krise
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI hat dabei gleich mit der Eröffnung ein neues Allzeithoch gesetzt. Der gesunkene Ölpreis sorge nach wie vor für eine gute Grundstimmung, heisst es am Markt. Händler berichten ausserdem von einem Hang der Investoren zu Sicherheit infolge der Nvidia-Turbulenzen, was allen europäischen Handelsplätzen helfe. Auch die Börsen in Frankfurt und Paris sind klar im Plus.
Die Nvidia-Krise hat sich in der Nacht ausgeweitet und die Papiere des US-KI-Riesen sind nachbörslich zeitweise zweistellig eingebrochen. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin bereits unter Druck gestanden hatte. Nun berichteten die "New York Times" und das "Wall Street Journal", der Konzernboss eine habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq.
SMI knackt 15'200-Punkte-Marke
Der SMI steigt gegen 09.15 Uhr um 0,75 Prozent auf 15'166,48 Punkte. Zwischenzeitlich markierte er bei 15'200,17 sogar ein neues Allzeithoch; das letzte datierte vom vergangenen Donnerstag. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,63 Prozent auf 3279,53 Zähler, der breite SPI um 0,77 Prozent auf 21'358,67 Punkte.
17 der 20 SMI-Titel sind aktuell im Plus. Am stärksten aufwärts geht es mit Alcon (+3,0%), die am Vortag nach der Zahlenvorlage knapp 4 Prozent verloren hatten. Nun kommt es zu einer Gegenbewegung.
Gefragt sind dahinter die schwergewichtigen Novartis (+1,4%) sowie Zurich (+1,4%) nach der Zahlenvorlage.
Verluste erleiden bei den Blue Chips einzig ABB (-0,5%), die von der Nvidia-Krise in Mitleidenschaft gezogen werden, UBS (-0,6%) sowie Partners Group (-2,3%). Letztere leiden unter einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.
Am breiten Markt fallen Adecco (+11,3%) und Sonova (+2,7%) nach Zahlen sowie DocMorris (+2,4%) nach einem Investoren-Update positiv auf.
Im Minus sind wegen Nvidia die Technologiepapiere von AMS-Osram, Comet, Inficon und VAT, die um bis zu 4,2 Prozent einbüssen.
rw/ys
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