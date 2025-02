Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit leichten Auftaktgewinnen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt lässt sich von der Verschärfung des Handelskonflikts durch US-Präsident Donald Trump nicht beeindrucken und setzt seine leicht freundliche Tendenz vom Wochenbeginn weiter fort. Trump hat am gestrigen Montag seine Warnung vom Wochenende wahr gemacht und Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Zöllen von 25 Prozent belegt. Dass unterschwellig doch eine gewisse Unsicherheit herrscht, zeigt derweil der Goldpreis, der erneut einen Rekord setzte.

Mit Blick auf Trumps Zollpolitik steige die Sorge vor einem erneuten Anziehen der Teuerungsrate in den USA, sind sich Strategen einig. Allerdings werde es eine Weile dauern, bis diese Zölle sich tatsächlich bemerkbar machen. So dürften die US-Inflationsdaten in dieser Woche denn auch eher einen Rückgang der Preisdaten zeigen. Zuvor wird noch Fed-Chef Jerome Powell an diesem Nachmittag im Rahmen der halbjährlichen geldpolitischen Anhörung vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten sprechen. Seine Äusserungen zu Zöllen und Inflation werden genau beobachtet werden.

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.15 Uhr 0,24 Prozent höher bei 12'658,00 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,28 Prozent auf 2083,07 und der breite SPI um 0,24 Prozent auf 16'806,83 Zähler. Im SLI gewinnen 23 Aktien hinzu und sieben geben nach.

Nach einem sehr ruhigen Wochenstart sorgt nun auch die Berichtssaison wieder für Inputs. Aus den Reihen der Blue Chips sind SGS (+4,7%) nach Zahlen gefragt. Der Warenprüfkonzern hat 2024 mehr Umsatz erzielt und die Profitabilität gesteigert. Analysten sprechen in ersten Reaktionen von soliden Zahlen und einem ermutigenden Ausblick.

Noch deutlicher fällt allerdings die Reaktion auf die Zahlen des Sensorenherstellers AMS Osram aus. Die Papiere schiessen nach Zahlen um 17 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hat im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt, konnte aber den Verlust eingrenzen.

Derweil sacken Landis-Gyr nach einem strategischen Update um 12 Prozent ein. Der Stromzählerhersteller macht nach einer strategischen Überprüfung des EMEA-Geschäfts ernst und stellt das verlustreiche Geschäft mit E-Auto-Ladestationen in der Region ein. Die daraus folgenden Wertminderungen und Restrukturierungskosten führen zu einer Senkung der Jahresprognose.

