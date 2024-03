Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit freundlichem Start zur Wochenmitte

Zürich (awp) - Zur Wochenmitte legen die Investoren am Schweizer Aktienmarkt ihre Zurückhaltung der vergangenen Tage nicht ab. Vor dem langen Osterwochenende wollten viele Anleger kein allzu grosses Risiko eingehen, kommentiert ein Händler. Die Umsätze seien denn auch mittlerweile klar ausgedünnt. Generell scheine das Quartalsende die Kurse aber eher noch nach oben zu treiben, heisst es in einem Kommentar. Fonds seien nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen.

Trotz der wenig spektakulären Marktbewegungen sei aber bisher in der Vorosterwoche denn auch keine grössere Verkaufsbereitschaft zu spüren, sind sich Börsianer einig. Antriebsfeder für die generell gute Stimmung sei ein genereller Konjunkturoptimismus, so der Händler weiter. Darüber hinaus blieben die Notenbanken und ihre weitere Zinspolitik angesichts der zu Ende gehenden Berichtssaison ein zentrales Thema an den Börsen. Ein wichtiger Datenpunkt sind dabei die erst am Karfreitag anstehenden US-Inflationsdaten. Der PCE-Index gilt als bevorzugtes Inflationsmass des Fed. Die Daten werden die Börsen wegen der Osterfeiertage aber erst in der kommenden Woche bewegen.

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,22 Prozent höher auf 11'705,74 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,13 Prozent auf 1917,06 und der breite SPI 0,19 Prozent auf 15'387,85 Zähler. Im SLI stehen 14 Gewinnern 12 Verlierer gegenüber. Vier Titel sind unverändert.

Erneut führen Straumann (+2,0%) das Gewinnerfeld an und setzen damit die Aufwärtsbewegung vom Vortag fort. Wie schon am Dienstag, sind auch aktuell Analystenkommentare für die Avancen verantwortlich. Die Experten von Goldman Sachs haben die Coverage aufgenommen und sich sehr optimistisch über die weiteren Aussichten geäussert.

Am Ende des Kurstableaus bewegen sich Zykliker wie Kühne+Nagel, VAT oder auch Geberit mit Abgaben von bis zu 0,8 Prozent.

Grössere Bewegungen sind aber vor allem in den hinteren Reihen auszumachen. Dort ziehen Rieter (+4,2%) und BKW (+3,2%) nach Analystenkommentaren klar an. Accelleron (+3,4%) und Gam (+2,2%) sind nach Zahlen und Ypsomed (+2,4%) nach Verkaufsnews gesucht.

