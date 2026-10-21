Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.1%  SPI 20’391 0.0%  Dow 52’496 1.0%  DAX 25’305 0.0%  Euro 0.9258 -0.1%  EStoxx50 6’136 0.2%  Gold 4’124 0.0%  Bitcoin 68’546 0.1%  Dollar 0.8247 0.0%  Öl 109.7 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor einem Jahr abgeworfen
SPI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor einem Jahr eingebracht
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor einem Jahr verloren
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr eingebracht
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’149.19
Pkt
9.81
Pkt
0.31 %
09:47:10
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

21.10.2026 09:30:37

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI leicht tiefer vor internationaler Zahlenflut

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Die US-Börsen hatten bereits während des Europahandels am Vortag ins Plus gedreht und dieses Niveau zumeist gehalten. Nachbörslich überzeugten dann SpaceX mit Zahlen, während Netflix eher schwach aufgenommen wurden. Auch in Asien zeigten sich die Märkte gemischt.

"Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen schwanken Anleger zwischen vorsichtigem Optimismus und wachsamen Risikobewusstsein", kommentierte ein Händler die Zurückhaltung. Während hierzulande den Anlegern eine Verschnaufpause in der Berichtssaison gegönnt ist, geht es international mit Volldampf weiter. Dabei stehen mit Meta, Tesla, IBM oder SAP vor allem Unternehmen aus der Tech-Branche im Fokus. Von der Konjunktur kommen derweil keine frischen Impulse.

SMI leichter

Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 0,28 Prozent auf 14'438,09 Punkte. Dabei stehen 15 Verlierer nur 4 Gewinnern gegenüber, Swiss Re sind unverändert. Der Mid-Cap-Index SMIM hält sich derweil mit 0,10 Prozent im Plus auf 3142,42 Punkte, während der breite SPI mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 20'344,78 Punkten notiert.

An der Spitze im SMI rangieren ABB (+1,4%) und vollziehen damit nach dem hohen Vortagesverlust in Reaktion auf die Zahlen eine kleine Gegenbewegung. Das Schlusslicht bilden Partners Group (-1,5%).

Für Aufmerksamkeit sorgt derweil Alcon (-0,1%) mit der Übernahme des US-Biotechunternehmen Neurotech Pharmaceuticals für 550 Millionen US-Dollar.

Gefragt sind dank starker SpaceX-Zahlen auch hierzulande Technologietitel. Entsprechend legen Logitech (+0,3%) leicht zu, VAT (+2,0%), AMS Osram (+1,6%), Inficon (+0,9%) oder Comet (+2,6%) sind deutlicher gefragt. Für letztere gab es zudem einige positive Analystenkommentare nach den gestrigen guten Zahlen.

Auffällig zeigen sich zudem Adecco (+4,7%) nach Zahlen des Konkurrenten Randstadt.

dm/cg

In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:12 Marktüberblick: Qiagen, adidas, Deutsche Börse, SpaceX und Netflix im Fokus
09:00 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
08:23 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verluste wieder aufgeholt
20.10.26 Logo WHS Short-Falle im Nasdaq! Erst bricht der Markt ein, dann kommt die Trendwende!
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 KI braucht Sicherheit: Warum KI und Cyber Security zu den wichtigsten Technologietrends zählen
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
20.10.26 SMI schnauft durch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’019.51 19.68 S0BE8U
Short 15’328.44 13.75 SPBYFU
Short 15’911.04 8.88 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’458.21 21.10.2026 09:47:07
Long 13’813.59 19.16 SSDNBU
Long 13’500.84 13.56 SHB7NU
Long 12’955.43 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an
ABB-Aktien trotz starker Zahlen unter starkem Verkaufsdruck
TX Group-Aktie steigt: Tamedia-Angestellte protestieren in Zürich gegen Entlassungen
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’148.15 0.28%