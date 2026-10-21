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21.10.2026 09:30:37
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI leicht tiefer vor internationaler Zahlenflut
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Die US-Börsen hatten bereits während des Europahandels am Vortag ins Plus gedreht und dieses Niveau zumeist gehalten. Nachbörslich überzeugten dann SpaceX mit Zahlen, während Netflix eher schwach aufgenommen wurden. Auch in Asien zeigten sich die Märkte gemischt.
"Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen schwanken Anleger zwischen vorsichtigem Optimismus und wachsamen Risikobewusstsein", kommentierte ein Händler die Zurückhaltung. Während hierzulande den Anlegern eine Verschnaufpause in der Berichtssaison gegönnt ist, geht es international mit Volldampf weiter. Dabei stehen mit Meta, Tesla, IBM oder SAP vor allem Unternehmen aus der Tech-Branche im Fokus. Von der Konjunktur kommen derweil keine frischen Impulse.
SMI leichter
Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 0,28 Prozent auf 14'438,09 Punkte. Dabei stehen 15 Verlierer nur 4 Gewinnern gegenüber, Swiss Re sind unverändert. Der Mid-Cap-Index SMIM hält sich derweil mit 0,10 Prozent im Plus auf 3142,42 Punkte, während der breite SPI mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 20'344,78 Punkten notiert.
An der Spitze im SMI rangieren ABB (+1,4%) und vollziehen damit nach dem hohen Vortagesverlust in Reaktion auf die Zahlen eine kleine Gegenbewegung. Das Schlusslicht bilden Partners Group (-1,5%).
Für Aufmerksamkeit sorgt derweil Alcon (-0,1%) mit der Übernahme des US-Biotechunternehmen Neurotech Pharmaceuticals für 550 Millionen US-Dollar.
Gefragt sind dank starker SpaceX-Zahlen auch hierzulande Technologietitel. Entsprechend legen Logitech (+0,3%) leicht zu, VAT (+2,0%), AMS Osram (+1,6%), Inficon (+0,9%) oder Comet (+2,6%) sind deutlicher gefragt. Für letztere gab es zudem einige positive Analystenkommentare nach den gestrigen guten Zahlen.
Auffällig zeigen sich zudem Adecco (+4,7%) nach Zahlen des Konkurrenten Randstadt.
dm/cg
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