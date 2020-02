Aktien Schweiz Eröffnung: SMI klar über 11'000 Punkten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen gestartet und setzt den jüngsten Höhenflug damit unvermindert fort. Im Moment gebe es einfach kaum negative Nachrichten, heisst es im Handel. Für einen steilen Anstieg hatte bereits am Vortag die Meldung aus China gesorgt, wonach man ein Medikament gegen das Coronavirus gefunden habe. Die WHO habe zwar dementiert, dies sei den Marktteilnehmern aber ziemlich egal gewesen, meinte ein Händler.

Als positiv gesehen wird am Markt auch, dass das Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump mit dem erwarteten Ausgang nun vorbei ist. Jetzt kann er sich voll und ganz auf seinen Wahlkampf konzentrieren und hat dabei laut Beobachtern gute Chancen auf eine Wiederwahl. Die Erwartung eines zweiten Siegs dürfte die Nachfrage nach US-Aktien weiter ankurbeln, sagen Marktteilnehmer. Positiv gesehen wird auch, dass China zur Umsetzung der Teilvereinbarung im Handelsstreit mit den USA seine Sonderzölle auf Importe amerikanischer Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar halbiert hat.

Der Leitindex SMI gewinnt um 09.15 Uhr um 0,44 Prozent auf 11'042,90 Punkte. Der SLI, welcher die 30 wichtigsten Schweizer Werte umfasst, avanciert um 0,55 Prozent auf 1'691,67 und der breite SPI um 0,37 Prozent auf 13'333,37 Zähler. Bei den 30 Blue Chips gibt es 27 Gewinner und nur drei Verlierer.

Grösste Gewinner nach einer Viertelstunde sind AMS (+4,9%). Der österreichische Sensorhersteller steht bekanntlich vor der Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram. Dieser ist zurück in den schwarzen Zahlen, wie er am Morgen mitteilte.

Gesucht sind aber auch Aktien, die zuletzt mehrheitlich auf den Verkaufslisten von Investoren standen, wie etwa Credit Suisse (+2,0%) oder Swatch (+1,3%). Und wie üblich in diesem positiven Umfeld sind auch weitere Zykliker wie Clariant (+1,2%), LafargeHolcim (+1,0%), Adecco (+0,9%) oder ABB (+0,7%) sowie weitere Bankentitel wie Julius Bär und UBS (je +1,1%) gesucht.

Mässige Gewinne gibt es bei Swisscom (+0,5%). Der Schweizer Marktführer unter den Telekommunikationsunternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr zwar weniger umgesetzt, aber weniger verdient. Insgesamt ist von einem überraschungsarmem Schlussquartal die Rede.

Die drei SLI-Verlierer sind derweil Alcon, Lonza und Sonova, wobei alle nur knapp im Minus stehen.

Im breiten Markt sorgen u.a. Dätwyler (-1,6%), Idorsia (+0,4%), Molecular Partners (-2,6%) oder Glarner Kantonalbank (+0,3%) nach Zahlen für Investoreninteresse.

uh/ys