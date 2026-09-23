SMI 998089 / CH0009980894
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23.09.2026 09:30:36
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI kämpft weiter mit 14'000 Punkten
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Verhaltene Hoffnungen im Nahostkonflikt sowie dadurch gefallene Ölpreise sorgten für Unterstützung. Derweil waren die Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien eher gemischt. Besonders von der Tech-Börse Nasdaq gab es aber positive Signale.
Am Rande der UN-Generaldebatte in New York kam am Vortag etwas Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um den Nahostkonflikt. Erstmals seit Monaten sind Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran wieder zu Verhandlungen zusammengekommen. Derweil präsentiert sich die heutige Agenda eher dünn gefüllt. Auch grosse Konjunkturdaten stehen nicht an. In den Blick der Anleger rückt nun das anstehende Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi - hier seien die Erwartungen niedrig, die Chance auf Überraschungen daher hoch, so Börsianer.
UBS im Fokus
Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,35 Prozent auf 14'002,03 Punkte. Mit 15 zu 4 sind die Gewinner klar in der Überzahl, Givaudan sind unverändert. Der Mid-Cap-Index SMIM liegt unverändert auf 3'137,94 Punkten, während der breite SPI um 0,29 Prozent auf 19'861,06 Punkte zulegt.
Im Blick bleibt die UBS (+0,5%) mit einem sehr volatilen frühen Handelsverlauf. Der Ständerat zeigt Härte bei den Eigenkapitalregeln für die Grossbank. Sie soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen.
Unter den Gewinnern sind auch Roche (+0,5%). Der Pharmakonzern hat positive Studiendaten zum Wirkstoffkandidaten Sefaxersen vorgelegt. Galderma (+0,7%) werden am kommenden Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) zahlreiche wissenschaftliche Abstracts vorstellen.
Neben Logitech (+1,5%) an der SMI-Spitze stechen Tech-Werte besonders in der zweiten Reihe heraus. Neben den positiven Vorgaben von der Nasdaq werden unter anderem AMS Osram (+6,3%) von einer positiven Studie von Jefferies gestützt, VAT (+1,9%) von Goldman Sachs.
dm/hr
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