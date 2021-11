Aktien Schweiz Eröffnung: SMI kämpft um 12'500er Marke

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt geht es im frühen Handel am Dienstag zunächst etwas abwärts. Damit knüpft der Leitindex SMI an seinen eher verhaltenen Wochenstart an. Nach dem starken Lauf der letzten Wochen gehe den Märkten etwas die Luft aus - auch weil stärkere Impulse erst am Nachmittag mit den Detailhandelsumsätzen aus den USA erwartet werden, heisst es im Handel. Entsprechend dürfte sich die Konsolidierung auf hohem Niveau zunächst fortsetzen.

Händler erwarten denn auch, dass sich der Handel erst einmal in einer engen Spanne bewegen werde, wobei nicht auszuschliessen sei, dass der SMI dennoch seine bisherige Rekordmarke von 12'573 Punkten bald knacke, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Im Fokus bleibe auch das virtuelle Treffen zwischen Joe Biden und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jingping. Zwar würden keine grossen Durchbrüche erwartet, ein insgesamt konstruktiverer Umgang miteinander wäre aber bereits ein positives Signal, heisst es dazu von Händlerseite.

Der SMI steht gegen 9.15 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 12'498,32 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,25 Prozent auf 2029,61 und der breite SPI 0,17 Prozent auf 16'107,91 Zähler. Im SLI stehen 18 Verlierern 7 Gewinner gegenüber. Fünf Werte sind unverändert.

Deutlich abwärts geht es dabei erneut für Sonova (-2,3%), die bereits am Vortag nach Zahlen unter Gewinnmitnahmen gelitten haben. CS-Aktien sacken um 2 Prozent ab, nachdem JPMorgan die Daumen für die Papiere gesenkt hat.

Dem stehen Kursgewinne von 1,9 Prozent bei Swatch gegenüber. In den letzten Tagen war es nach den starken Zahlen von Konkurrent Richemont (-0,1%) zu Umschichtungen aus den Swatch-Inhabern gekommen, diese scheinen nun aber definitiv vorbei zu sein. Auch die volatilen AMS Osram (+1,3%) ziehen erneut an. Hier hatten bereits am Vortag Deckungskäufe aus dem Lager der Leerverkäufer für ein deutliches Plus gesorgt.

Die mit Abstand grössten Bewegungen sind unterdessen im breiten Markt zu beobachten. Dort brechen Molecular Partners um 26 Prozent ein nach enttäuschenden Studienergebnissen.

hr/uh