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27.10.2026 09:33:37

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI hält sich dank Novartis stabil

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig bewegt in den Handel gestartet. Dabei stützt vor allem das Indexschwergewicht Novartis nach starken Zahlen den Leitindex, während die übrigen Bluechips mehrheitlich nachgeben. Auch in den hinteren Reihen sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für kräftige Bewegung.

Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend freundlich. Rückenwind kam zuletzt vor allem aus dem Technologiesektor, nachdem die geplante Börsennotierung von Anthropic die KI-Fantasie neu entfacht hatte. Die grundsätzlichen Zweifel an der Rentabilität der hohen Investitionen in künstliche Intelligenz bleiben allerdings bestehen, heisst es in einem Marktkommentar. Gleichzeitig sorgen geopolitische Risiken und der wieder auf rund 116 Dollar gestiegene Brent-Preis für Zurückhaltung.

Im weiteren Tagesverlauf stehen noch einige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Gleichzeitig beginnt die US-Notenbank Fed ihre zweitägige Sitzung und wird am Mittwochabend ihren Zinsentscheid bekannt geben. Am Donnerstag folgt die EZB. Bei beiden Notenbanken rechnen die meisten Marktteilnehmer zunächst mit unveränderten Leitzinsen. Umso stärker dürften die Signale zum weiteren Zinskurs beachtet werden.

Novartis im Fokus

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,06 Prozent auf 14'547,82 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM gibt derweil um 0,34 Prozent auf 3166,86 und der breite SPI um 0,07 Prozent auf 20'492,02 Punkte nach.

Eine klare Stütze für den SMI ist Novartis (+2,1%) nach Quartalszahlen. Der Pharmakonzern übertraf beim Gewinn die Erwartungen und hob den Gewinnausblick an. Analysten verweisen vor allem auf niedrigere Kosten als positiven Treiber.

Daneben notieren nur noch der Technologietitel ABB (+0,7%) und Galderma (+0,2%) im Plus. Letztere profitieren von einer Kaufempfehlung aus den USA.

Zu den grössten Verlierern zählen dagegen die Bauwerte Sika (-1,3%) und Geberit (-1,2%). Auch Nestlé (-0,9%) drücken auf den Leitindex.

Zahlenflut in den hinteren Reihen

Auch im breiten Markt nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Besonders stark werden die Zahlen von SIG (+13,2%) aufgenommen. Der Verpackungsspezialist übertraf selbst die höchsten Analystenschätzungen und auch die angepeilte Margenverbesserung wird positiv gesehen.

Inficon (+5,8%) legen ebenfalls kräftig zu. Der Messtechnikspezialist übertraf die Erwartungen deutlich und hob den Ausblick erneut an. Im Fahrwasser rücken auch VAT (+1,4%) und Comet (+2,0%) vor.

Basilea mit Kurssprung

Einen deutlichen Kurssprung vollziehen Basilea (+7,6%) nach einer kräftigen Prognoseanhebung. Das Biopharmaunternehmen rechnet für 2026 nun mit deutlich höheren Umsätzen und einem klar höheren operativen Gewinn.

Daneben profitieren auch Landis+Gyr (+4,6%) von einem Grossauftrag aus den USA. Centiel (+4,7%) legen nach einer deutlichen Kurszielerhöhung durch UBS zu.

Ems-Chemie (-4,1%) stehen dagegen nach einer Rückstufung durch Oddo BHF klar unter Druck. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung verweisen Marktteilnehmer zudem auf Gewinnmitnahmen.

Nach Börsenschluss folgen weitere wichtige Zahlen von Logitech (-0,5%) und Temenos (-0,9%). Am Mittwoch stehen mit UBS (-0,3%) und Amrize (-0,1%) bereits die nächsten SMI-Unternehmen auf der Agenda.

an/ra

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