Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’324 -0.1%  SPI 20’140 -0.1%  Dow 52’761 0.0%  DAX 25’856 -0.4%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 6’363 -0.1%  Gold 4’341 0.3%  Bitcoin 62’379 -0.9%  Dollar 0.8148 0.4%  Öl 94.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Natixis prognostiziert Goldpreis bei 5'000 US-Dollar bis Jahresende 2026
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline
Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne
Suche...

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’095.39
Pkt
-0.13
Pkt
0.00 %
14:52:31
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

02.09.2026 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gebremst von Inflation, Ölpreise, Zinsangst

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch dem negativen Trend an den internationalen Börsen trotz seiner defensiven Qualitäten nicht ganz entziehen können. "Die Kombination aus steigenden Ölpreisen, Inflationssorgen und der Angst vor Zinserhöhungen durch die Notenbanken erhöht die Nervosität an den Aktienmärkten", fasste ein Händler am Morgen die allgemeine Stimmung zusammen. Investoren ziehen sich an die Seitenlinie zurück.

Konjunkturdaten werden in diesem Umfeld wieder stärker beachtet und so richtet sich der Blick im Nachmittagsverlauf Richtung USA. So steht mit dem ADP-Bericht der erste Fingerzeig für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche an. Zudem könnte der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das Beige Book, in diesem Umfeld Beachtung finden.

SMI knapp im Minus - Tech stark

Der SMI dreht nach einem noch positiven Start um 09.15 Uhr mit 0,27 Prozent auf 14'296,47 Punkte ins Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM hält sich unverändert auf 3095,55 Zähler, während der SPI 0,14 Prozent auf 20'120,48 Punkte verliert.

Die rote Laterne übernehmen klar Amrize (-2,9%). Bank of America hat die Titel auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel gesenkt. Spitzenreiter sind Swiss Life (+1,1%) und Logitech (+1,1%) .

Nestlé (-0,9%) geben indes nach. Der Nahrungsmittelkonzern verkauft das Mainstream-Geschäft mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für 1 Milliarde Dollar an die US-amerikanische Private-Equity-Firma Yellow Wood Partners.

Unterstützung erhält der SMI etwas von Schwergewicht Roche (+0,4%), die sich von ihren Vortagesverlusten erholen. Novartis (-0,6%) geben etwas von ihrem kräftigen Plus am Dienstag ab.

Derweil sind Tech-Werte wie VAT (+2,8%) oder Comet (+3,9%) und Inficon (+2,2%) gefragt. Händler verweisen auf eine Studie der UBS mit Kurszielerhöhungen für alle drei Titel sowie starke Dell-Zahlen.

dm/rw

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:00 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
10:16 Novartis hält SMI in der Spur
09:38 Marktüberblick: Versicherer gesucht
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’841.42 19.64 SNBHTU
Short 15’156.70 13.65 SQBAIU
Short 15’708.33 8.93 SDB44U
SMI-Kurs: 14’323.51 02.09.2026 14:52:29
Long 13’657.64 19.64 S6BJTU
Long 13’346.20 13.78 SWBZHU
Long 12’795.15 8.93 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis Aktie News: Novartis zündet am Nachmittag Kursrakete
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Swiss Life-Aktie leichter: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’323.51 -0.08%
SPI 20’139.99 -0.05%
SMIM 3’095.07 -0.01%
SLI 2’290.46 -0.17%