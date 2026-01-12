Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’394 -0.2%  SPI 18’460 -0.2%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’257 0.0%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 5’973 -0.4%  Gold 4’598 2.0%  Bitcoin 72’205 -0.8%  Dollar 0.7961 -0.6%  Öl 63.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Wegovy-Start in den USA und Preisanpassung in China stützen den Kurs
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
UBS-Aktie unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Lufthansa-Aktie verliert: Swiss setzt wegen Wetter weitere Flüge aus
Suche...
eToro entdecken

SLI 3025288 / CH0030252883

2’170.56 Pkt
-4.85 Pkt
-0.22 %
09:39:27
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

12.01.2026 09:39:37

Aktien Schweiz Eröffnung: SMI etwas schwächer nach Rekordhoch vom Freitag

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag im Minus eröffnet, die Verluste aber zu einem guten Teil schnell wieder wettgemacht. Die leichten Abgaben werden von Händlern vor allem mit einer Konsolidierung nach der starken Vorwoche begründet. Die Aussichten auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten am Freitag für steigende Kurse an den Aktienmärkten weltweit gesorgt. Der SMI überschritt dabei erstmals die Marke von 13'400 Punkten und schloss auf dem neuen Rekordhoch von knapp 13'422 Zählern.

Etwas Störfeuer kommt derzeit von der US-Politik. Die US-Notenbank Fed veröffentlichte am Sonntag eine Erklärung, in der Fed-Chef Jerome Powell mitteilte, dass die Notenbank Vorladungen des US-Justizministerium erhalten habe. Es drohe eine Klage aufgrund der Renovierungsarbeiten des Fed-Hauptquartiers. Powell stellte aber ungewöhnlich deutlich klar, dass dies ein Vorwand sei. Vielmehr sei der Zweck, Einfluss auf die US-Geldpolitik zu nehmen. Die Kontroverse belastet aber vor allem den US-Dollar, der sowohl zum Euro wie auch zum Franken klar Terrain abgibt.

Der SMI verliert um 09.15 Uhr um 0,21 Prozent auf 13'393,07 Punkte. Der 30 Titel umfassende SLI büsst 0,13 Prozent auf 2172,60 und der breite SPI 0,18 Prozent auf 18'469,44 Punkte ein. Im SLI ist das Verhältnis aus Gewinnern und Verlierern praktisch ausgeglichen.

Grösster Verlierer sind im frühen Handel Logitech (-1,8%). Die Titel hatten bereits vergangene Woche nach diversen Analysten-Kommentaren ein Wochenminus von mehr als 5 Prozent verbucht. Ausserdem werden Swiss Life (-1,7%) und Holcim (-1,4%) ebenfalls von Analysteneinstufungen zurückgeworfen.

An der Tabellenspitze bei den Blue Chips bewegen sich - ohne fundamentale News - Lonza (+2,3%) und Amrize (+1,7%).

Unternehmensnachrichten sind nur spärlich. Allerdings nimmt die Berichtssaison in der Schweiz in der neuen Woche langsam Fahrt auf. Mit Sika (+0,2%), Lindt&Sprüngli (+1,5%), Partners Group (+0,6%), VAT (+0,1%), Geberit (+0,1%) und Richemont (-0,6%) werden gleich sechs Blue Chips ihre Umsatzzahlen für das Gesamtjahr 2025 bzw. das vergangene Quartal vorlegen.

Im Fokus stehen derweil heute erneut UBS (-1,1%) im Rahmen der Kapitaldiskussion. Im Laufe des Tages werden diverse Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zur Kapitalunterlegung erwartet.

Für Interesse sorgen auch weiter Nestlé (+0,3%). Die Titel standen nach einem grösseren Produktrückruf fast die ganze letzte Woche unter Druck und verloren fast 5 Prozent.

Im breiten Markt sacken SoftwareOne (-10,4%) stark ab, nachdem Morgan Stanley das Rating auf 'Underweight' gesenkt hat. Ausserdem hat Research Partner bei Swissquote (+2,0%) die Einschätzung auf 'Kaufen' erhöht. Bei Barry Callebaut (-1,3%) fällt heute ausserdem die Dividende weg, was das zumindest optische Minus erklärt.

uh/hr

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:18 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie nach Zahlen gesucht
09:14 SMI-Höhenflug hält an
08:23 Longevity – Innovation für ein gesundes Morgen
07:16 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte holen auf
09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’394.39 -0.20%
SPI 18’460.11 -0.23%
SLI 2’170.48 -0.23%

finanzen.net News

Datum Titel
09:49 35.000 Haushalte um Odessa ohne Strom
09:49 China ruft zur Nichteinmischung im Iran auf
09:46 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil trotz Geopolitik
09:33 Aktien Asien: Gewinne - Feiertag in Japan
09:19 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert - Weiter über 25.250 Punkte
09:19 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'
09:17 Deutsche Anleihen wenig bewegt - Sentix-Investorenvertrauen im Blick
09:14 Merz verurteilt 'brutale' Gewalt gegen Demonstranten im Iran
09:18 Beiersdorf-Aktie im Aufwind: Analysten-Euphorie treibt den Kurs zum Wochenstart
08:44 Pleitewelle bei Unternehmen rollt weiter