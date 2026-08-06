Aktien Schweiz Eröffnung: SMI erneut deutlich im Plus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an die jüngste Aufwärtsbewegung an und notiert nur noch knapp unter dem Höchststand. Rückenwind erhält der Markt von anhaltenden Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkonflikt sowie einer Flut von Unternehmenszahlen, die bei zahlreichen Einzeltiteln für Bewegung sorgen.

US-Präsident Donald Trump hatte eine baldige Einigung zur Wiederöffnung der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus in Aussicht gestellt. Auch laut dem iranischen Aussenministerium befindet sich eine gemeinsame Erklärung mit Oman in der Schlussphase. Marktteilnehmer werten dies als weiteres Indiz für eine mögliche Übergangslösung, auch wenn eine offizielle Einigung weiterhin aussteht. Entsprechend gaben die Ölpreise leicht nach.

"Die Märkte glauben derzeit an eine diplomatische Lösung", sagte ein Händler. Ob sich dieser Optimismus bestätige, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden. Bei einem Scheitern der Gespräche oder neuen Zwischenfälle könne aber auch eine rasche Gegenbewegung einsetzen.

SMI noch knapp unter Rekordhoch

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,61 Prozent auf 14'639,75 Punkte. Nach vier Gewinntagen in Folge fehlen damit nur noch rund 20 Punkte zum Rekordhoch der

vergangenen Woche bei 14'656 Zählern. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,64 Prozent auf 3210,97 und der breite SPI um 0,58 Prozent auf 20'595,17 Zähler.

Mit Swisscom, Swiss Re und Zurich haben gleich drei SMI-Unternehmen ihre Halbjahreszahlen vorgelegt. Zu den grössten Gewinnern zählen Swisscom (+3,6%), die sich von der jüngsten Kursschwäche erholen. Für Auftrieb sorgen zudem die Schwergewichte Nestlé (+1,3%), Novartis (+1,2%) und Roche (+1,1%).

Entgegen den vorbörslichen Indikationen gehören Zurich (-2,8%) zu den grössten Verlierern im Leitindex. Auch Swiss Re (-0,2%) geben nach. Zwar steigerte der Rückversicherer den Gewinn deutlich, Analysten verweisen jedoch auf den anhaltenden Preisrückgang im Rückversicherungsgeschäft bei den Vertragserneuerungen im Juni und Juli.

Gewinnmitnahmen bei Adecco und Oerlikon

In der zweiten Reihe geraten Adecco (-5,6%) trotz solider Halbjahreszahlen deutlich unter Druck. Auch Oerlikon (-0,5%) geben nach, obwohl der Industriekonzern die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben hat. Händler sprechen in beiden Fällen von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kursentwicklung.

Galenica (+0,8%) notieren nach erwartungsgemässen Zahlen etwas fester. Sandoz (+5,5%) knüpfen nach positiven Analystenkommentaren an den Kurssprung vom Vortag an. Bereits am Vortag hatten die Titel 6 Prozent zugelegt.

Ebenfalls gefragt sind Burckhardt (+2,2%) sowie Clariant (+1,9%), die von einer Analysten-Hochstufungen profitieren. Ohne erkennbare Nachrichten fallen zudem Siegfried (+6,4%) mit deutlichen Kursgewinnen auf.

Unter Druck stehen dagegen Technologiewerte: AMS Osram (-1,7%), VAT (-2,0%) und Inficon (-1,7%) leiden unter den schwächeren Vorgaben aus Asien und einer eingetrübten Stimmung im Halbleitersektor.

an/ra